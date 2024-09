La cruda respuesta de Los Piojos al bajista Micky Rodríguez tras su descargo en redes

En un extenso posteo, el bajista acusó a sus compañeros de banda de haber usado su nombre, de no haber sido notificado de la creación de la cuenta oficial de Los Piojos y, como si eso fuera poco, aseguró que no formó parte de ninguna decisión que se tomó en torno al regreso.

Fue entonces cuando dio la peor noticia para los seguidores: "Me sentí hostigado, maltratado, subestimado, ninguneado y no me lo merezco. Yo no me lo merezco ni nadie se lo merece. Cuando este dolor pase, cuando me reponga, voy a contarles toda mi historia del porqué de esta decisión. Hoy necesito contarles que no voy a ser parte de lo que para algunos es un regreso".

La cruda respuesta de Los Piojos a Micky Rodríguez

Tras advertir la publicación del bajista de la banda, donde asegura que no formará parte de los shows en La Plata, la cuenta oficial del conjunto no dudó en referirse a lo sucedido: "¡15 años después volvemos a encontrarnos! (...) Es tremenda la respuesta que tuvo nuestro llamado. Estamos sorprendidos y movilizados", indicaron.

"Volveremos a compartir un escenario Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky, y el Chango. Más Juan Ábalos (quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda) Tavo estará presente, no solo en la música y nuestros corazones, sino en el acompañamiento de su hija Lara", continuaron.

Tras esto, la banda no perdonó el mensaje del bajista y recalcó: "Mickie vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando", desmintiendo por completo lo dicho anteriormente por el músico.

descargo los piojos a micky bajista.jpg

Finalmente, cerraron: "Estamos ansiosos por encontrarnos con ustedes y escuchar el rugir de sus voces cuando las luces se apaguen. ¡Nos vemos en diciembre! Los Piojos".

los piojos Los Piojos

Entradas para Los Piojos: a qué hora arranca la venta y cómo adquirir los tickets

Tal como estaba previsto, Los Piojos confirmó a través de sus redes sociales oficiales (@lospiojosoficial en Instagram y @OficialPiojos en X) la modalidad para obtener los tickets para los shows.

De acuerdo con el anuncio, la venta de entradas estará disponible desde este martes 24 de septiembre en la plataforma Ticketek. La web para obtener los tickers estará disponible desde las 12:57 horas del mediodía.

tuit los piojos entradas.png