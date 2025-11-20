La Delio Valdez se prepara para su show en Buenos Aires

La Delio Valdez Ferro

El show en el Movistar Arena será una noche única donde los asistentes podrán disfrutar de la puesta en escena vibrante y enérgica de La Delio Valdez, que se ha consolidado como una de las bandas más representativas de la música latina de los últimos años. La orquesta llevará a su público por un recorrido sonoro que combina la salsa, la cumbia, el jazz, la bachata, el sonido andino y un tinte arrabalero, entre otros géneros con la característica impronta de la banda, en la que se destaca la interpretación emotiva de cada miembro y su conexión con la audiencia. El Desvelo es un álbum profundamente humano, que refleja la resistencia a través de la música y la conexión emocional que la banda ha cultivado a lo largo de sus años de carrera. En su presentación en Buenos Aires, La Delio Valdez promete una noche inolvidable llena de emoción, ritmo y magia.