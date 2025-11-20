La Delio Valdez se prepara para su show en Buenos Aires
La orquesta que conquistó el corazón de la gente se presentará el próximo 27 de noviembre para presentar El Desvelo, su sexto y último álbum.
Después de un año más que exitoso y tras ser galardonados con el Premio Konex de Platino en la categoría Tropical , un reconocimiento que celebra su trayectoria, su aporte cultural y su influencia en la música popular argentina, La Delio Valdez se prepara para un show único e inigualable en el Movistar Arena.
La cita será el próximo 27 de noviembre y quedan las últimas entradas disponibles, que se pueden adquirir a través de la página oficial del Movistar Arena.
Allí, seguirán presentando su último álbum "El Desvelo", que marca el comienzo de una nueva etapa para la banda, atravesada por la exploración de sonidos profundos y letras que combinan lo íntimo con lo trascendental. Compuesto por 12 canciones originales, el álbum recorre temáticas como el amor, el desamor, la lucha personal, la celebración, el deseo y la frustración. Con este trabajo, La Delio Valdez reafirma su identidad y utiliza la música como refugio, expresión y vehículo de libertad.
Tras un aclamado 2024 —en el que celebraron sus 15 años con una gira internacional por América Latina y Europa, coronada por una noche inolvidable ante 25 mil personas en el Estadio Ferro—, la orquesta continúa expandiendo su sonido y su mensaje.
El show en el Movistar Arena será una noche única donde los asistentes podrán disfrutar de la puesta en escena vibrante y enérgica de La Delio Valdez, que se ha consolidado como una de las bandas más representativas de la música latina de los últimos años. La orquesta llevará a su público por un recorrido sonoro que combina la salsa, la cumbia, el jazz, la bachata, el sonido andino y un tinte arrabalero, entre otros géneros con la característica impronta de la banda, en la que se destaca la interpretación emotiva de cada miembro y su conexión con la audiencia. El Desvelo es un álbum profundamente humano, que refleja la resistencia a través de la música y la conexión emocional que la banda ha cultivado a lo largo de sus años de carrera. En su presentación en Buenos Aires, La Delio Valdez promete una noche inolvidable llena de emoción, ritmo y magia.
