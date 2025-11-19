Mauro Szeta cumplió uno de sus mayores sueños: "¡Es un fetiche!"
El periodista sorprendió a todos al contar en vivo que logró una insólita meta.
Mauro Szeta sorprendió a todos al confesar que cumplió uno de sus mayores sueños. Este martes, el periodista estuvo de invitado a Intrusos y descolocó a los que se encontraban en el piso, protagonizando un divertido momento.
En su paso por el programa, Mauro confesó que era fanático del reconocido e histórico ciclo de espectáculos y se animó a hacer un pedido muy especial.
Cuando estaba finalizando la charla con los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Szeta se tomó un instante para plantear su inquietud.
“Me gustaría bajar con ustedes con la cortina de Intrusos”, dijo, con un poco de timidez. En ese instante, Rodrigo Lussich no lo dudó y entre risas lo llamó para llevar adelante su pedido. “Es un fetiche que tenés”, le dijo entre risas.
Sin dudarlo, todos apoyaron este deseo, que sabían que iba a convertirse en uno de los mejores momentos televisivos del día. Los tres se levantaron, se ubicaron en lo alto de la escalera central del estudio y se prepararon para el pequeño show que estaba por comenzar.
El sonidista lanzó la cortina clásica del programa "Un intruso", de Andrés Calamaro, sonando de fondo, Szeta, Pallares y Lussich descendieron la escalera con un estilo único.
Cómo será el programa que Mauro Szeta tendrá en América TV
En este momento, Mauro Szeta forma parte del staff de Lape Social Club. Ahora, el periodista tendrá su propio programa y ya hay expectativas de cómo será el formato que lo tendrá al frente en la pantalla de América TV.
Así lo confirmó Ángel de Brito en sus redes sociales y sorprendió a más de uno con la noticia. "El programa diario de Mauro Z llegará en diciembre. Ya se hizo el piloto", aseguró sin vueltas. De esta manera, Mauro Szeta consolida su presencia en América TV.
