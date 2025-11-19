Mauro Szeta cumplió uno de sus mayores sueños: "¡Es un fetiche!"

El sonidista lanzó la cortina clásica del programa "Un intruso", de Andrés Calamaro, sonando de fondo, Szeta, Pallares y Lussich descendieron la escalera con un estilo único.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1991186388264354249?t=Iyibhi3N5Xq1EvSsRuCLWQ&s=19&partner=&hide_thread=false PALLARES Y LUSSICH LE CUMPLIERON EL SUEÑO A MAURO SZETA@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/kLTFJekgZY — América TV (@AmericaTV) November 19, 2025

Cómo será el programa que Mauro Szeta tendrá en América TV

En este momento, Mauro Szeta forma parte del staff de Lape Social Club. Ahora, el periodista tendrá su propio programa y ya hay expectativas de cómo será el formato que lo tendrá al frente en la pantalla de América TV.

Así lo confirmó Ángel de Brito en sus redes sociales y sorprendió a más de uno con la noticia. "El programa diario de Mauro Z llegará en diciembre. Ya se hizo el piloto", aseguró sin vueltas. De esta manera, Mauro Szeta consolida su presencia en América TV.