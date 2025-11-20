Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el nuevo eliminado

“Entraste y fue una agradable sorpresa. Fue una alegría tenerte acá con tus ganas, tu talento, tu conexión con el arte que te ayudó a hacer platos que vamos a recordar. Hoy esa improvisación te jugó una mala pasada y valoramos que alguien tan importante como vos haya estado compartiendo con nosotros”, le dijo Martitegui a modo de despedida.

"Gracias por aguantarme hasta esta altura, sobre todo sin saber hacer ni un huevo frito. El placer es mío por haber conocido a todos ustedes. Es una de las mejores experiencias que tuve en la vida" , declaró Walas en su despedida.