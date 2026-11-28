La despedida de Sergio Lapegüe a Javier Lozano: "Se fue el tipo más humilde del planeta"
Aziz despidió a Lozano, su primer amigo en Canal 13/TN, con un emotivo texto sobre una amistad nacida en enero de 2003.
Javier Lozano murió a los 66 años y el ambiente periodístico recibió la noticia con conmoción. Colegas y compañeros de trabajo de las últimas cuatro décadas entre TN y El Trece expresaron su despedida.
Su compañero Sergio Lapegüe escribió un extenso posteo para darle el último adiós:
"Fuiste el primero que me recibió en Telenoche. Me dijiste:”Lapegüe pasa”. Me presentaste a todos. Eras el productor ejecutivo del noticiero más exitoso. Pero vos querías estar en la calle. Vos querías ser movilero. Y claro que lo fuiste. Y de los mejores. Nos hicimos amigos desde el primer dia. Los dos del sur. Volvíamos juntos al final del noti. Hablábamos de la vida. Un día la viste a Bochi desde el auto con una panza enorme, me dijiste ojo que tiene ahora. Y así fue. A las pocas horas nacía Mica. Y al otro día te acercaste a saludar a los papás primerizos. Fue tan fuerte nuestra amistad que te elegimos como padrino de Franco Elvis. Y la vida pasó y me acompañaste cuando robaron a mi papá y le rompieron la cabeza con un palo, era de madrugada y fuimos al hospital. Y tantas cosas más que quedarán por siempre en mi memoria. Y en el de nuestras familias. Hicimos radio para divertirnos. Nunca te enojabas. No te importaban los chimentos. Siempre optimista. Estuvimos muy juntos hasta tu último día. La peleaste como un león. Como buen Pincha. Siempre con tu fino humor. Fuiste una pluma exquisita. De los mejores . Formamos un grupo al que lo llamamos amigos. Y los amigos estamos para recordarte siempre. Te extraño. Te quiero mucho como te dije la última vez, hace pocas horas. Fue nuestra última palabra. Chau Zabiola, Chau cabeza!!! Hoy murió un amigo, hoy nos dejó Javier Lozano. Hoy es un día muy triste. se fue el tipo más humilde del planeta"
Gonzalo Aziz, compartió un texto profundo junto a fotografías de años compartidos para recordar a quien fue su amigo
" Así te voy a recordar, Javo querido amigo… Espalda con espalda, siempre cuidándonos, acompañándonos, desde aquel enero de 2003", escribió Aziz. La frase remite al año en que ingresó a TN como pasante y evoca tantas coberturas en la calle.
Gonzalo Aziz reconstruyó el momento exacto del primer encuentro, cuando él daba sus primeros pasos en el oficio y Lozano ya era una figura reconocida de la pantalla. "Fuiste mi primer amigo de Canal 13/TN. Yo recién empezaba en esto. Vos ya eras un consagrado. Y con esa simpleza y humildad que te caracterizó siempre te acercaste de la nada", evocó. Luego transcribió el diálogo inicial: "Pibe, ¿sos de Adrogué? ¿Jugás al tenis?", le preguntó Lozano. La anécdota continuó con una invitación casi improvisada: "Al día siguiente cazamos las bicis y estábamos peloteando en polvo de ladrillo, dándole inicio a esta amistad entrañable que nos unió muy fuerte".
Así, Gonzalo Aziz despidió a su maestro y amigo con gratitud, repasando el origen de un vínculo que nació de una pregunta simple y se sostuvo durante más de dos décadas de trabajo y afecto.
Lozano también se desempeñó Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación, además de trabajar como productor del noticiero Telenoche durante la década del '90.
En 2020, durante la pandemia, dejó las coberturas en la calle para sumarse como editor y jefe de redacción del portal web de TN, cumpliendo su anhelo vinculado a su formación en el periodismo gráfico.
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