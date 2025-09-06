La despiadada crítica de Yanina Latorre a Sofi Martínez por su trabajo como periodista deportiva

Sin embargo, la conductora de SQP (América) sostuvo una mirada diferente y lo expresó sin vueltas: "Sofi es una gran influencer, pero no sé por qué la tienen como una gran periodista deportiva cuando solo le hizo una pregunta a Messi en el Mundial. Lo digo bien. Después, en todos los canales de deportes siempre ponen a chicas para no discriminar, pero las ponen de pelotuds. Morena Beltrán no lo es, pero muchas no saben, y las ponen por lindas, y me parece mal por la chica. La cosifican".