La devoción de Matt Damon por Lionel Messi: "En mi casa es más importante que yo"

“Argentina es mi equipo, pero hoy es Colombia, porque mi amigo aquí es de Colombia y en este juego, I’m going for Colombia”, dijo, mezclando el español y el inglés con soltura. Algo que siempre se le dio con facilidad debido a que está casado hace varios años con una argentina.

La conductora del envío televisivo, oriunda de tierras cafeteras, no ocultó su alegría ante semejante muestra de afecto diplomático y exclamó frente a las cámaras: “Acá somos tres colombianos, John Leguizamo, obviamente también Matt Damon y quien les habla, Diana Rincón“. Por su parte, Leguizamo, nacido en Bogotá, aprovechó para marcar las distancias entre las aficiones locales y las norteamericanas: “Fútbol para nosotros es todo. Miren los colores, la música, la emoción. Para los americanos dicen: ‘Gol’, y nosotros decimos: ¡Goool! Esa es la diferencia en culturas”, sentenció el artista.

Matt Damon 2

Un romance salteño y el recuerdo de una tarde en la Bombonera

La relación de la estrella de cine con la pasión futbolera rioplatense no es producto de una moda pasajera. Matt Damon está casado con la argentina Luciana Barroso, nacida en la provincia de Salta, a quien conoció en el año 2003 mientras ella se desempeñaba en un bar de la ciudad de Miami.

Ese vínculo sentimental lo insertó de lleno en las costumbres locales, incluyendo una recordada visita a la cancha de Boca Juniors durante una víspera navideña en Buenos Aires, correspondiente al triangular definitivo del Torneo Apertura 2008. El propio actor rememoró aquella experiencia en una vieja intervención para el canal de YouTube de "Hot Ones", donde describió con asombro los cacheos policiales y las vallas con alambres de púas.

“La cosa más loca que he visto sin lugar a dudas fue un partido de fútbol en Argentina”, había señalado en esa oportunidad. Su amor por los colores azul y oro se mantuvo inalterable a lo largo de las décadas, tal como lo ratificó públicamente a los medios de prensa en el año 2016 con otra humorada: “Aún soy hincha de Boca Juniors. Quiero seguir formando parte de mi familia".