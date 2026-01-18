Matt Damon reveló las nuevas exigencias de Netflix para hacer películas y se volvió viral
Durante una charla junto a Ben Affleck, el actor que acaba de estrenar "El Botín" contó cómo es el proceso de guion por culpa de los celulares.
La forma en la que consumimos cine en casa está alterando profundamente la manera en que se escriben las historias en Hollywood. Así lo revelaron Matt Damon y Ben Affleck durante una reveladora charla en el podcast Joe Rogan Experience, recogida por el medio especializado Variety.
Según los actores, la plataforma de streaming Netflix ha implementado nuevas exigencias para sus guionistas con el fin de combatir la distracción constante de los espectadores, quienes suelen dividir su atención entre la pantalla y sus teléfonos móviles.
Damon, quien recientemente encabezó el elenco de El botín, fue contundente al explicar que la lógica de producción ha mutado para adaptarse a un público que ya no presta atención plena.
El actor señaló que, en el pasado, las películas de acción administraban sus recursos y su espectacularidad de forma gradual, reservando el gran clímax para el cierre del relato. Sin embargo, la realidad del entorno doméstico ha obligado a invertir esta estructura narrativa.
Acción inmediata y diálogos redundantes
Una de las directivas más claras que reciben los creadores hoy en día es la necesidad de generar un impacto instantáneo para evitar que el usuario abandone el contenido. “Ahora dicen: ‘¿Podemos meter algo impactante en los primeros cinco minutos? Queremos que la gente se quede’”, relató Damon. Esta urgencia por captar el interés se suma a una exigencia aún más curiosa en la construcción de los guiones: la repetición constante de los hechos a través de la palabra.
El actor detalló que, detrás de escena, los ejecutivos solicitan que se “reitere la trama tres o cuatro veces en los diálogos, porque la gente está en sus teléfonos mientras ve la película”. De esta manera, el guion funciona como una suerte de recordatorio auditivo para aquellos espectadores que se perdieron detalles clave por estar revisando sus notificaciones, condicionando así la fluidez y la profundidad de la escritura original.
El contraste de las excepciones creativas
Por su parte, Ben Affleck aportó una mirada distinta al debate, señalando que, aunque esa fórmula parece ser la norma, existen producciones que logran el éxito apostando por el silencio y la intensidad emocional sin subestimar al público. Affleck puso como ejemplo la serie Adolescencia (2024), una obra que, a su criterio, rompe con todos los nuevos mandatos de la plataforma.
Sobre este título, el ganador del Oscar destacó que “no hizo nada de eso y es genial. Y es oscura también. Es trágica e intensa. El protagonista descubre que su hijo está acusado de asesinato. Hay tomas largas de la nuca de los personajes. Se suben al coche y nadie dice nada”. Para el director, este caso prueba que todavía hay espacio para historias que se desarrollan orgánicamente, sin la necesidad de subrayar cada giro o incluir explosiones iniciales. No obstante, Matt Damon cerró la idea con una reflexión realista, advirtiendo que proyectos con esa libertad creativa son poco frecuentes y que la tendencia actual se inclina hacia contenidos diseñados para no perder al espectador distraído en ningún momento.
