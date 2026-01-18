Matt Damon reveló las nuevas exigencias de Netflix para hacer películas y se volvió viral

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheCinesthetic/status/2012455520968356265&partner=&hide_thread=false Matt Damon and Ben Affleck on Rogan taking about how Netflix has changed filmmaking.



“you re-iterate the plot 3-4x in the dialogue because people are on their phones.”

El actor detalló que, detrás de escena, los ejecutivos solicitan que se “reitere la trama tres o cuatro veces en los diálogos, porque la gente está en sus teléfonos mientras ve la película”. De esta manera, el guion funciona como una suerte de recordatorio auditivo para aquellos espectadores que se perdieron detalles clave por estar revisando sus notificaciones, condicionando así la fluidez y la profundidad de la escritura original.

El contraste de las excepciones creativas

Por su parte, Ben Affleck aportó una mirada distinta al debate, señalando que, aunque esa fórmula parece ser la norma, existen producciones que logran el éxito apostando por el silencio y la intensidad emocional sin subestimar al público. Affleck puso como ejemplo la serie Adolescencia (2024), una obra que, a su criterio, rompe con todos los nuevos mandatos de la plataforma.

Sobre este título, el ganador del Oscar destacó que “no hizo nada de eso y es genial. Y es oscura también. Es trágica e intensa. El protagonista descubre que su hijo está acusado de asesinato. Hay tomas largas de la nuca de los personajes. Se suben al coche y nadie dice nada”. Para el director, este caso prueba que todavía hay espacio para historias que se desarrollan orgánicamente, sin la necesidad de subrayar cada giro o incluir explosiones iniciales. No obstante, Matt Damon cerró la idea con una reflexión realista, advirtiendo que proyectos con esa libertad creativa son poco frecuentes y que la tendencia actual se inclina hacia contenidos diseñados para no perder al espectador distraído en ningún momento.