La difícil situación de la actriz Marta González: "No puedo llegar a fin de mes"

"Me jubilé a los 60 años y en dos meses cumplo 80. Antes trabajaba más, y eso sumaba un ingreso extra", explicó Marta, quien recientemente se afilió a PAMI para poder acceder a sus medicamentos.

"Los medicamentos oncológicos me los cubren por ley, pero para los demás tengo un descuento del 40%. Si no recibo ayuda, no puedo pagarlos ni tampoco las expensas del lugar donde vivo. ¿A los 80 años me tengo que mudar? No me parece justo, la jubilación es muy baja y no alcanza", expresó con indignación.

Actualmente, Marta González forma parte de la obra Madre hay una sola, junto a Nancy Anka, y espera poder mejorar su situación para no seguir enfrentando dificultades: "Me quedan dos opciones, o me mantengo firme o me derrumbo. Tengo a mis nietos, a mi hija... Me emocionan, el cariño que me brindan es lo que me sostiene".

