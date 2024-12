La divertida entrevista a Fabiana Petrona durante el casting para Gran Hermano

Antes de ingresar a la casa, la tucumana ya se había ganado una parte del público cuando hizo una divertida entrevista en A la Barbarossa. “Quiero mostrarme tal como soy”, dijo en ese momento. Después reveló con gran humor, que su pareja aún no sabía que estaba en el casting y que si entraba en la casa podría tener problemas.

Petrona está casada con Jorge, con el que lleva casi 30 años de matrimonio, con quien tiene una hija de 30 años y tres nietos.

petrona

Que dijo Fabiana Petrona a su ingreso a la casa de Gran Hermano

"Tengo una nena de 30 años, tres nietos y mi esposo Jorge con quién compartí 30 años junto a él. Me gusta mucho la repostería, soy cocinera, depiladora, peluquera y enfermera. Hago de todo un poco", dijo la tucumana en su presentación. Luego, dio un detalle tremendo: es sonámbula: "recién me quedé dormida profundamente en el sillón y me desperté en el baño".

Sobre lo que va a aportar al programa, dijo que "voy a ser pura risa, en mi adolescencia veía mucho el programa y decía 'algún día voy a estar ahí, mirame ahora'". Al momento de ser presentada por Santiago del Moro, la participante dijo: "Estoy muy feliz, Dios existe e hizo que este sueño se haya cumplido. Quiero mandarles un mensaje a mis hijas, se les retrasó un vuelo, las amo".

Qué drama vivió Petrona, la cocinera tucumana de “Gran Hermano 2025”



En sus redes, Petrona había escrito un texto en el que evidenciaba lo mal que la estaba pasando. “Hay gente que se aprovecha de la necesidad de uno. Uno trabaja no porque le sobre el tiempo, trabaja por necesidad. Ya que nadie hace nada, tenemos que recurrir a este medio”, comentó.

Luego, dio más detalle de lo que le pasó. “Trabajo en La Barra drugstore. Comencé trabajando por $700 por 8 horas; el máximo aumento que tuvimos es de $1500. Ustedes mismos saben que hoy en día eso mismo no nos alcanza ni para un plato de comida del día”, aseguró.

Petrona también explicó los fines de semana las horas extra no se las reconocía. “No me callaré más”, lanzó, en el final de su dramático posteo, junto a los datos del lugar.

En el presente, la mujer está muy lejos de esa realidad. Convertida en meme desde el minuto 0, la tucumana es una de las primeras participantes en impactar de lleno en las redes a partir de su acción cuando entró a la casa: se arrodilló y dijo “gracias”.