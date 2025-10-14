La divertida reacción de Lali Espósito en redes tras la final de La Voz Argentina 2025

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el toque final que Lali agregó a su despedida. Minutos después de su mensaje, publicó un fragmento de la recordada serie infantil Cebollitas, emitida a fines de los años 90. En el video, uno de los personajes canta: “No es importante, ni el fin del mundo... arriba chicos, somos segundos”, mientras los pequeños jugadores festejan con entusiasmo pese a no haber ganado.

La escena, cargada de nostalgia, sirvió como una metáfora perfecta del espíritu de su equipo y del mensaje de Lali, quien reivindicó la importancia del esfuerzo y la alegría más allá del resultado. En cuestión de minutos, el posteo se viralizó y se llenó de comentarios de apoyo y cariño. Muchos fans destacaron su actitud positiva, señalando que “solo Lali podía transformar una derrota en una celebración”.

Embed - Fue Culpa Mía - Cebollitas