Lali Espósito festejó sus 34 años a lo grande: ¿sopló la bengala?
La cantante cumplió 34 años el pasado 10 de octubre e hizo, junto a sus amigos y familiares, una fiesta a lo grande. Las fotos del festejo. Y fue tendencia por soplar la bengala imitando jocosa al Presidente Javier Milei.
Lali Espósito celebró su cumpleaños número 34 con total autenticidad, lejos de los protocolos mediáticos y las poses. La artista compartió en sus redes sociales una serie de fotos que se volvieron virales, mostrando un festejo íntimo, lleno de diversión y muy relajado, rodeada de amigos y "comida rica".
El evento tuvo lugar en una casa con jardín, creando un ambiente alegre y familiar. Lali optó por un look simple pero canchero, con un mini vestido strapless gris, botas negras y un llamativo collar con un corazón oscuro XL, que ya es un sello de su estilo atrevido y personal.
La celebración rápidamente acaparó la atención de los fanáticos debido a su enfoque culinario. En sus historias de Instagram, la cantante bromeó con la frase “Cómo empezó”, posando frente a una mesa repleta de comida casera. El detalle que más furor causó fue el banquete de milanesas: dos bandejas gigantes de filetes fritos, acompañadas por aderezos, lechuga y panes, en lo que fue rápidamente apodado una “milanga party”.
Las imágenes inundaron la red social X, donde los usuarios celebraron la naturalidad de la estrella pop. Comentarios como “Lali es una de las nuestras”, “Reina de las milanesas” y “La cumpleañera más argentina del año” se multiplicaron.
Horas más tarde, la artista publicó una segunda postal que tituló “Cómo terminó”. En ella, se la ve riendo a carcajadas junto a una amiga, relajadas en el pasto, entre hojas y plantas, reflejando el espíritu descontracturado del encuentro.
Lali, que viene de un año marcado por el éxito de su música y el inicio de nuevos proyectos actorales, se tomó un momento para agradecer el cariño de sus seguidores. En una historia final, levantó su copa junto a un plato de torta y escribió: “Gracias por todos los mensajes de amor. La pasé re lindo en mi cumple".
El festejo, que se alejó de los grandes eventos masivos y el lujo, fue un reflejo de la autenticidad de Lali, quien eligió celebrar rodeada de afectos, risas y un toque muy argentino, haciendo de las milanesas las verdaderas protagonistas.
En las redes, la naturalidad del evento fue aplaudida, y las fotos se convirtieron en tendencia. “Reina del pueblo”, “Ella no necesita glamour, tiene fideos y milangas” y “Así se festeja un cumpleaños de verdad” fueron algunos de los mensajes que mantuvieron su nombre entre los temas más comentados del día en X.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario