Lali Espósito festejó sus 34 años a lo grande: ¿sopló la bengala?

Las imágenes inundaron la red social X, donde los usuarios celebraron la naturalidad de la estrella pop. Comentarios como “Lali es una de las nuestras”, “Reina de las milanesas” y “La cumpleañera más argentina del año” se multiplicaron.

image

Horas más tarde, la artista publicó una segunda postal que tituló “Cómo terminó”. En ella, se la ve riendo a carcajadas junto a una amiga, relajadas en el pasto, entre hojas y plantas, reflejando el espíritu descontracturado del encuentro.

Lali, que viene de un año marcado por el éxito de su música y el inicio de nuevos proyectos actorales, se tomó un momento para agradecer el cariño de sus seguidores. En una historia final, levantó su copa junto a un plato de torta y escribió: “Gracias por todos los mensajes de amor. La pasé re lindo en mi cumple".

image

El festejo, que se alejó de los grandes eventos masivos y el lujo, fue un reflejo de la autenticidad de Lali, quien eligió celebrar rodeada de afectos, risas y un toque muy argentino, haciendo de las milanesas las verdaderas protagonistas.

image

En las redes, la naturalidad del evento fue aplaudida, y las fotos se convirtieron en tendencia. “Reina del pueblo”, “Ella no necesita glamour, tiene fideos y milangas” y “Así se festeja un cumpleaños de verdad” fueron algunos de los mensajes que mantuvieron su nombre entre los temas más comentados del día en X.