La divertida serie de Netflix para maratonear toda una noche y verla de un tirón
Su éxito radica en la mezcla de temática deportiva y humor, un combo que logra enganchar tanto a los amantes del básquet como a quienes buscan algo distinto.
Cuando se trata de elegir una serie fácil de ver y ademas atrapante, Netflix siempre sorprende con propuestas que se convierten rápidamente en favoritas del público. En 2025, entre tantos estrenos y novedades, apareció una producción que logró conquistar a los usuarios gracias a su humor fresco, capítulos cortos y una protagonista de lujo.
En tiempos donde abundan los dramas intensos y las ficciones que demandan atención total, esta comedia resulta un alivio perfecto. Se posiciona como una opción para distenderse, reírse y olvidarse de la rutina, ideal para el fin de semana o para terminar el día con una sonrisa. Además, su formato breve —10 episodios de apenas media hora— la hace perfecta para verla de un tirón en una noche.
De qué trata "Una nueva jugada"
La historia sigue a Isla Gordon (Kate Hudson), una mujer que se ve obligada a tomar las riendas del equipo profesional de básquet de su familia, los Ángeles Waves, tras el fallecimiento de su padre. Lo que en un principio parece un desafío laboral termina siendo una verdadera odisea personal, ya que debe enfrentarse a un mundo dominado por hombres, lleno de egos, tensiones y conflictos tanto dentro como fuera de la cancha.
La trama combina escenas de vestuario, situaciones disparatadas y choques de personalidades con el trasfondo del deporte, mostrando cómo Isla intenta imponer su propio estilo de liderazgo mientras se gana el respeto de jugadores, entrenadores y directivos. El resultado es una comedia dinámica, con momentos emotivos y una protagonista que brilla en cada escena.
Reparto de "Una nueva jugada"
El elenco aporta frescura y diversidad, acompañando a Kate Hudson en esta divertida aventura:
-
Kate Hudson (Isla Gordon)
Drew Tarver (Sandy Gordon)
MacArthur (Ness Gordon)
Brensa Song (Ali Lee)
Fabrizio Guido (Jackie Moreno)
Chet Hanks (Travis Bugg)
Toby Sandeman (Marcus Winfield)
Cada actor aporta un matiz distinto al grupo, logrando que el equipo de los Waves cobre vida en pantalla con personajes memorables.
Tráiler de "Una nueva jugada"
