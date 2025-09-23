La divertida serie de Netflix para maratonear toda una noche y verla de un tirón

De qué trata "Una nueva jugada"

La historia sigue a Isla Gordon (Kate Hudson), una mujer que se ve obligada a tomar las riendas del equipo profesional de básquet de su familia, los Ángeles Waves, tras el fallecimiento de su padre. Lo que en un principio parece un desafío laboral termina siendo una verdadera odisea personal, ya que debe enfrentarse a un mundo dominado por hombres, lleno de egos, tensiones y conflictos tanto dentro como fuera de la cancha.