La docu serie de Matthew Perry: lista de invitados, tráiler y nuevos detalles

Las causas oficiales de su trágico fallecimiento

El estreno de la producción rinde tributo a un artista que marcó a una generación, recordando también las circunstancias de su inesperada muerte ocurrida el 28 de octubre de 2023. La causa oficial del deceso de la estrella fue atribuida a los efectos agudos de la ketamina.

De acuerdo a los datos precisados por el reporte forense, la presencia de dicha sustancia en su organismo le provocó una descompensación y pérdida de conocimiento mientras se encontraba en el jacuzzi de su residencia, lo que desencadenó su ahogamiento accidental. El análisis médico determinó además la incidencia de factores secundarios en el desenlace, tales como una afección en las arterias coronarias y la presencia de otros fármacos. Aunque la sustancia en cuestión posee aplicaciones en tratamientos farmacológicos supervisados para cuadros depresivos, la investigación concluyó que el consumo se produjo fuera de un marco médico controlado.