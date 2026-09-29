La docu serie de Matthew Perry: lista de invitados, tráiler y nuevos detalles
El actor, quien murió en 2023 a los 54 años sigue siendo recordado por la industria y los fans de "Friends". Conocé más sobre él en su docuserie.
A poco de cumplirse un nuevo aniversario del trágico fallecimiento de una de las figuras más queridas de la televisión mundial, Netflix presentó el primer avance y brindó precisiones sobre "The One About Matthew Perry". Se trata de una producción documental íntima compuesta por tres entregas que desembarcará en el catálogo global el próximo 27 de octubre de 2026, exactamente un día antes de que se cumpla el tercer año de la partida del artista.
El proyecto audiovisual, que cuenta con la dirección de la ganadora del Emmy Mary Robertson y la realización de Maxine Productions —perteneciente a la firma Sony Pictures Television—, propone un recorrido conmovedor por el trayecto vital de la celebridad. La historia abarca desde sus comienzos como una promesa de la comedia hasta alcanzar la consagración internacional con el papel de Chandler Bing en la icónica serie "Friends". Para construir este retrato, la producción accedió de forma exclusiva al archivo familiar privado del intérprete, incorporando fotografías y videos caseros jamás vistos, además de testimonios inéditos de su entorno más cercano.
Un equipo de testimonios inéditos para recordar al actor de "Friends"
La miniserie destaca por reunir por primera vez frente a las cámaras a personas clave en la cotidianeidad del actor. Entre los testimonios más esperados sobresale el de Mia Perry Bowick, hermana menor del artista, quien se formó como psicoterapeuta impulsada en parte por el deseo de comprender las adicciones de su hermano. Asimismo, participan sus amigos de toda la vida Roger Castillo —quien lo aconsejó para presentarse al casting de "Friends"— y el actor David Pressman, con quien compartía salidas en sus inicios en Los Ángeles.
La nómina de entrevistados repasa todas las etapas de su carrera profesional y personal. Del ámbito de la industria participan Warren Littlefield, exdirector de NBC Entertainment que aprobó el piloto de "Friends", junto a Jeff Strauss, guionista de la primera entrega de la sitcom, y la periodista Mary McNamara del periódico Los Angeles Times. También brindan sus recuerdos compañeros de elenco y directores como Kevin Pollak, con quien compartió el rodaje de largometrajes como "The Whole Nine Yards", "The Whole Ten Yards" y "Numb"; Doug Draizin, productor del film "Fools Rush In"; el realizador Jonathan Lynn; el actor Billy Gallo, coestrella en la comedia "Boys Will Be Boys"; René Ashton, expareja del actor; Marjorie Harris Newman y el humorista Nate Torrence, con quien trabajó en "Studio 60 on the Sunset Strip" y "Mr. Sunshine".
En el plano personal y de recuperación se suman los relatos de Tim Harrington y Evelyn Sallinger, a quienes conoció en espacios de rehabilitación; West Huddleston, referente de la organización All Rise con quien militó en favor de los tribunales de drogas; la actriz Rome, allegada al intérprete; y E. Martin Estrada, exfiscal federal que encabezó la causa penal tras el deceso del artista.
Las causas oficiales de su trágico fallecimiento
El estreno de la producción rinde tributo a un artista que marcó a una generación, recordando también las circunstancias de su inesperada muerte ocurrida el 28 de octubre de 2023. La causa oficial del deceso de la estrella fue atribuida a los efectos agudos de la ketamina.
De acuerdo a los datos precisados por el reporte forense, la presencia de dicha sustancia en su organismo le provocó una descompensación y pérdida de conocimiento mientras se encontraba en el jacuzzi de su residencia, lo que desencadenó su ahogamiento accidental. El análisis médico determinó además la incidencia de factores secundarios en el desenlace, tales como una afección en las arterias coronarias y la presencia de otros fármacos. Aunque la sustancia en cuestión posee aplicaciones en tratamientos farmacológicos supervisados para cuadros depresivos, la investigación concluyó que el consumo se produjo fuera de un marco médico controlado.
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