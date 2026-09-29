La revelación de Sofía Solá sobre Franco Colapinto que sorprendió a todos: "Es lindo, es joven y..."

La conversación también derivó en el presente amoroso de Sofía, quien confirmó que está soltera y se tomó con humor las dificultades para encontrar pareja. “Yo estoy sola, obvio. No se consigue buen material y no hay buen casting. En España tampoco, todo para atrás”, lanzó la modelo.

Sin embargo, cuando le plantearon concretamente si Franco Colapinto podría tener una oportunidad con ella, su respuesta fue inmediata: “Sí, obvio”.

Más allá del interés que podría despertar el piloto, Sofía Solá admitió que la Fórmula 1 no es un mundo que siga especialmente. Aunque disfruta de manejar, aseguró que no acostumbra mirar las competencias.

“Yo amo manejar, me encanta, pero no entiendo nada de Fórmula 1. No miro las carreras ni me interesa. Sí me copa eso de que te debés sentir como una princesa”, expresó.

A la hora de hablar de una eventual conquista, la hija de Maru Botana también reveló cuál es su postura y explicó por qué prefiere no sacar conclusiones sobre Colapinto antes de conocerlo personalmente.

“Creo que en estos casos hay que guardarse un poco y ser exclusiva, que los hombres la remen. A Franco no puedo prejuzgar porque no lo conozco”, sostuvo.

Pese a todas las aclaraciones, la joven terminó con una descripción del corredor que dejó abierta la posibilidad de un futuro acercamiento y volvió a darle impulso a las especulaciones.

“Es lindo, es joven, es piloto de Fórmula 1… creo que es un redondeo en el que hay poca mujer a la que no le atraiga. Parece simpático y divertido”, concluyó.

La palabra de Maru Botana sobre el supuesto romance entre su hija Sofía y Franco Colapinto

Sofía Solá

Los rumores habían comenzado días atrás, luego de que usuarios de las redes sociales repararan en los likes que Franco Colapinto dejó en publicaciones de Sofía Solá. Las interacciones se produjeron después de la reciente separación del piloto de Maia Reffico y rápidamente despertaron interrogantes sobre un posible acercamiento.

Antes de que Sofía diera su versión, Maru Botana ya había sido consultada por el tema por un cronista de Puro Show (El Trece). La cocinera reveló que conoce tanto al piloto argentino como a su familia y expresó el cariño que siente por ellos.

“Fan total”, expresó la conductora sobre el piloto. Sin embargo, aclaró que su hija nunca le habló sobre los rumores: “Nunca me comentó nada Sofi, no tenía ni idea. Lo quiero mucho a Franco, a su familia, lo fui a ver de hecho a Barcelona”.

Además, explicó entre risas: “Lo conozco porque es muy fan de algunas tortas mías”.

Finalmente, cuando le consultaron qué pensaría si Colapinto se convirtiera en su yerno, Maru Botana no dudó en dar su visto bueno: “Me parece que es divino. No lo conozco tanto a Franco pero sí a su familia y es un amor. Aprobado”.