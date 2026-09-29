Es oficial: la película de "Game of Thrones" ya tiene fecha de estreno

La llegada del primer largometraje a los cines se dará en paralelo al constante crecimiento de las ficciones televisivas de la franquicia. Por un lado, la señal HBO ratificó el desarrollo de la cuarta temporada de "House Of The Dragon".

En tanto, a principios de este año se produjo el debut de "A Knight of the Seven Kingdoms", otra de las precuelas del universo medieval que ya cuenta con la confirmación de una segunda temporada. Este último envío, que adapta la serie de historias cortas "Cuentos de Dunk y Egg", sigue las peripecias y aventuras del caballero errante Dunk en compañía de su joven escudero, Egg.