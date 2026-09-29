Es oficial: la película de "Game of Thrones" ya tiene fecha de estreno
El fundador de la dinastía Targaryen, Aegon I, tendrán su propia película. La historia lo seguirá a través de su conquista en Westeros.
El vasto e icónico universo de fantasía concebido por el escritor George R.R. Martin se prepara para un hito inédito en su historia audiovisual. Tras la confirmación por parte de los productores, se reveló de manera oficial el día exacto en que la saga desembarcará por primera vez en las salas cinematográficas de todo el mundo con la superproducción "Aegon's Conquest", la esperada película ambientada en las míticas tierras de Westeros.
La fecha pactada para su llegada a la pantalla grande quedó fijada para el 6 de junio de 2029.
El ambicioso proyecto cinematográfico estará bajo la dirección del realizador Owen Harris, quien trabajará sobre un libreto escrito por Beau Willimon. Ambas figuras cuentan con una destacada trayectoria en la industria: Harris viene de desempeñarse como productor ejecutivo y director de varios capítulos en la primera entrega de "A Knight of the Seven Kingdoms", además de haber dirigido episodios en ficciones como "Black Mirror", la versión de 2019 de "Twilight Zone" y "Brave New World", protagonizada por Alden Ehrenreich. Por su parte, Willimon destaca por su labor como showrunner en el drama político "House of Cards" y por sus guiones en "Andor", la aclamada producción perteneciente al universo cinematográfico de Star Wars.
La trama de "Aegon's Conquest" y la historia detrás de Aegon I Targaryen
Aunque la producción ha mantenido en estricto reserva la gran mayoría de los detalles argumentales, se sabe que el relato se centrará en la figura de Aegon I, el mítico fundador de la casa Targaryen, y en la épica gesta militar con la que logró someter a los reinos de Westeros. La historia, cuya ambientación se ubica varios siglos antes de los sucesos retratados en la célebre serie "Game of Thrones", toma como fuente de inspiración la voluminosa saga literaria "Canción de Hielo y Fuego".
Para comprender el peso del personaje principal hay que remitirse al libro "Fuego y Sangre", donde el autor detalla el auge y la decadencia de la dinastía. Aegon I fue el monarca pionero en unificar la totalidad de los territorios de Poniente bajo una sola corona, forjando el emblemático Trono de Hierro mediante la fundición de las espadas de sus oponentes derrotados. En su mandato, gobernó el territorio junto a sus dos hermanas-esposas y reinas, Visenya y Rhaenys.
La llegada del primer largometraje a los cines se dará en paralelo al constante crecimiento de las ficciones televisivas de la franquicia. Por un lado, la señal HBO ratificó el desarrollo de la cuarta temporada de "House Of The Dragon".
En tanto, a principios de este año se produjo el debut de "A Knight of the Seven Kingdoms", otra de las precuelas del universo medieval que ya cuenta con la confirmación de una segunda temporada. Este último envío, que adapta la serie de historias cortas "Cuentos de Dunk y Egg", sigue las peripecias y aventuras del caballero errante Dunk en compañía de su joven escudero, Egg.
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