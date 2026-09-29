MasterChef Celebrity tuvo un debut arrollador y marcó el rating más alto del mes: cuánto midió
El reality de Telefe volvió a la pantalla con Wanda Nara al frente y consiguió cifras contundentes tanto en televisión como en streaming.
El regreso de MasterChef Celebrity tuvo un impacto inmediato en la pantalla de Telefe. La nueva temporada del reality de cocina, conducida por Wanda Nara y con Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana en el jurado, logró quedarse con el primer puesto de audiencia durante su noche de estreno.
El programa consiguió un promedio de 13,46 puntos de rating y 62,83% de share, números que lo ubicaron como lo más visto del día y también del mes en la televisión argentina. Además, alcanzó picos de 15 puntos de rating y 67,17% de share, y superó por más de cinco puntos a la suma de los canales restantes en su franja.
La repercusión también se trasladó al streaming y las redes sociales. El React oficial de Streams Telefe, conducido por Cachete Sierra y Lola Latorre, llegó a un pico de 127.429 espectadores simultáneos y acumuló más de 567.000 visualizaciones en YouTube.
Las 24 figuras que se pusieron el delantal en MasterChef Celebrity
El primer programa comenzó con la presentación de los 24 famosos que forman parte de esta edición: Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.
Para definir quiénes serían los primeros en cocinar, el programa presentó una mecánica inédita. Wanda Nara manejó un juego de luces compuesto por 24 estrellas suspendidas, que permitió seleccionar a los 12 participantes que debían afrontar el primer desafío.
Luego, los famosos retiraron de la bolsa roja de la conductora un delantal y un pin. La coincidencia de colores fue la que determinó las parejas que finalmente se enfrentaron al desafío culinario.
Las duplas quedaron conformadas por Elizabeth Vernaci y China Ansa; Edith Hermida y Paula Trápani; Luciana Geuna y Nazareno Casero; Morena Beltrán y Alejandro Lerner; Pablo Migliore y Mike Amigorena; y Luck Ra y Campi.
Los 12 participantes restantes tendrán su primera prueba en la emisión de esta noche, desde las 22:15. Los episodios de MasterChef Celebrity también pueden verse en simultáneo por HBO Max, donde quedan disponibles después de su transmisión.
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