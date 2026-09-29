MasterChef Celebrity tuvo un debut arrollador y marcó el rating más alto del mes: cuánto midió

Luego, los famosos retiraron de la bolsa roja de la conductora un delantal y un pin. La coincidencia de colores fue la que determinó las parejas que finalmente se enfrentaron al desafío culinario.

Las duplas quedaron conformadas por Elizabeth Vernaci y China Ansa; Edith Hermida y Paula Trápani; Luciana Geuna y Nazareno Casero; Morena Beltrán y Alejandro Lerner; Pablo Migliore y Mike Amigorena; y Luck Ra y Campi.

Los 12 participantes restantes tendrán su primera prueba en la emisión de esta noche, desde las 22:15. Los episodios de MasterChef Celebrity también pueden verse en simultáneo por HBO Max, donde quedan disponibles después de su transmisión.