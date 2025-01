La dolorosa pérdida familiar de Marta Fort que la dejó devastada

La joven compartió diversas fotos de su mascota junto a ella y también posando en un sillón. Incluso, subió otra imagen en donde demostró que su perra pudo conocer a Ricardo previo a su muerte a finales de noviembre de 2013.

Para esta ocasión, la modelo eligió musicalizar la storie con el tema Look After You de The Fray, el cual decía traducido en español: “Te cuidaré. Verás, hay amores estables, algunos pocos vienen y no se van. Tú siempre serás la única que conozco. Cuando pierdo el control, la ciudad gira alrededor. Eres la única que sabe frenarlo”.

Marta Fort reveló que es muy celosa con su hermano y aseguró que lo sigue de cerca

En una entrevista para La Nación, Marta Fort habló de cómo actúa con las mujeres cercanas a su hermano. “Vivimos juntos entonces tenemos nuestros encuentros o peleas bobas, pero nos queremos un montón. El es mi persona de confianza aunque a veces se pasa un poco de lengua”, comenzó.

“No tuve noviazgo pero Felipe sí, hasta se tatuó con la novia. Y como cuñada soy bastante forrita (risas)“, comenzó. “Cualquier persona que se le acerque a Felipe, tanto una pareja romántica o no, soy muy celosa y muy cuida”, reconoció.