Papelón en Operación Triunfo USA: revelaron el ganador antes de tiempo y David Bisbal intentó salvar el error
El ciclo de talento vocal que se emite por Telemundo vivió un engorroso momento en la final. Cabe señalar que se adelantó su ocaso por bajo rating.
La primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos llegó a su fin en Telemundo con un insólito blooper que arruinó por completo el clímax de la noche. Un grave descuido en la realización del programa dejó al descubierto el nombre del vencedor casi cinco minutos antes de que la conductora lo anunciara de forma oficial.
El vergonzoso momento ocurrió sobre el cierre de la gala conducida por Natalia Téllez. Mientras la tensión aumentaba a la espera de conocer la decisión del público entre los finalistas, un plano de cámara enfocó la zona del escenario donde se encontraba el jurado.
En el suelo, a plena vista de los televidentes, se mostraba apoyado el cheque gigante con el premio de 100.000 dólares. El detalle fue que el documento ya tenía escrito con letras bien legibles el nombre de Wandy Santana, el participante dominicano que terminó coronándose campeón.
El despiste no solo fue advertido de inmediato por los usuarios en redes sociales, que colmaron la red X con capturas y videos del momento, sino también por los propios integrantes del certamen. David Bisbal, quien formaba parte del jurado y sostenía el trofeo destinado al ganador, no pudo disimular su incomodidad y dirigió una mirada atónita hacia el cheque al percatarse de que el secreto de la noche había quedado al descubierto en pantalla.
Pese al incómodo traspié técnico que anuló la intriga del cierre, Natalia Téllez continuó con el guion previsto y anunció minutos más tarde la victoria de Wandy, cerrando así una convulsionada edición que debió adelantar su final por bajo rating y que sumó este blooper como su último e inolvidable hito.
En la academia de Operación Triunfo USA se sintió el terremoto
Cabe señalar que Operación Triunfo USA (la versión en español emitida por Telemundo) se produce y graba en los estudios de Telemundo en Bogotá, donde se construyó la academia y el estudio para las galas en vivo. De hecho, un reciente video que se volvió viral mostró cómo vivieron los participantes el temblor debido al terremoto ocurrido este lunes por la mañana en varias regiones de Colombia.
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