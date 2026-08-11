Papelón en Operación Triunfo USA: revelaron el ganador antes de tiempo y David Bisbal intentó salvar el error.

El despiste no solo fue advertido de inmediato por los usuarios en redes sociales, que colmaron la red X con capturas y videos del momento, sino también por los propios integrantes del certamen. David Bisbal, quien formaba parte del jurado y sostenía el trofeo destinado al ganador, no pudo disimular su incomodidad y dirigió una mirada atónita hacia el cheque al percatarse de que el secreto de la noche había quedado al descubierto en pantalla.