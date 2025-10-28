La drástica decisión que tomó Mauro Icardi tras el informe del Ministerio Público Tutelar sobre sus hijas
El futbolista habría tomado una drástica decisión luego del dictamen del Ministerio Público Tutelar, en medio del conflicto con Wanda Nara por la tenencia de Francesca e Isabella.
El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la tenencia de Francesca e Isabella volvió a escalar, esta vez a raíz de un reciente informe del Ministerio Público Tutelar que habría generado una dura reacción por parte del delantero del Galatasaray. Según reveló Juan Etchegoyen en su programa, el documento presentado por la licenciada Mattera provocó un fuerte malestar en el jugador, quien tomó una medida inesperada.
“Ustedes saben que la semana pasada yo en este programa les leí el informe judicial del Ministerio Público Tutelar de la licenciada Mattera. Bueno, hay novedades para contar”, introdujo el periodista antes de dar los nuevos detalles del caso.
Etchegoyen aseguró que, de acuerdo a fuentes cercanas al entorno del futbolista, Icardi habría quedado muy molesto con el contenido del escrito, especialmente por los pasajes en los que se menciona a su pareja, Eugenia “la China” Suárez. “Me cuentan personas allegadas a Mauro Icardi que sin duda al futbolista no le gustó nada lo que dijo la licenciada en ese escrito, sobre todo que involucre a su novia Eugenia Suárez”, sostuvo el conductor.
Pero la tensión no terminó ahí. Según el mismo informe, el delantero habría decidido cortar todo tipo de comunicación con las profesionales que atienden a sus hijas, generando preocupación en el entorno familiar. “Mauro Icardi no se hace cargo de algunos gastos como la prepaga de las nenas y sus psicólogas y ha tomado la decisión de no responder el teléfono, lo llaman las psicólogas de las niñas y no responde el teléfono”, amplió Etchegoyen.
El periodista agregó además que el futbolista y su exesposa fueron obligados judicialmente a designar especialistas para cada una de las menores, pero que Icardi no estaría cumpliendo con lo dispuesto. “El juez lo obligó a poner una psicóloga para Francesca y la obligó a Wanda que ponga psicóloga para Isabella, y me dicen que Mauro no le responde a ninguna”, señaló.
Como cierre, el comunicador advirtió que la situación podría agravarse si el delantero no regulariza los pagos pendientes. “Y lo que me dicen también es que tampoco le paga a la psicóloga que él puso. Hace rato que te vengo diciendo que acumula una cifra de deudas muy importante en ese sentido”, concluyó Etchegoyen.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario