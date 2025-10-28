La drástica decisión que tomó Mauro Icardi tras el informe del Ministerio Público Tutelar sobre sus hijas

icardi wanda

Pero la tensión no terminó ahí. Según el mismo informe, el delantero habría decidido cortar todo tipo de comunicación con las profesionales que atienden a sus hijas, generando preocupación en el entorno familiar. “Mauro Icardi no se hace cargo de algunos gastos como la prepaga de las nenas y sus psicólogas y ha tomado la decisión de no responder el teléfono, lo llaman las psicólogas de las niñas y no responde el teléfono”, amplió Etchegoyen.