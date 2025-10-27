El mensaje inesperado de Mauro Icardi en el cumpleaños de su hija: "Mi cita de todos los días"

Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la atención mediática por un gesto que muchos consideraron fuera de lugar. En el día del cumpleaños número nueve de su hija Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara, el delantero publicó una historia en Instagram que encendió la polémica: compartió una foto de la actriz Eugenia “la China” Suárez acompañada de la frase “Mi cita de todos los días”, junto a un emoji enamorado y un corazón rojo.