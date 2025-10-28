La millonaria deuda que enfrentaría Wanda Nara por las multas impuestas por Mauro Icardi
El periodista Gustavo Méndez reveló la suma exacta que la conductora de MasterChef Celebrity debería pagar, tras incumplir reiteradas órdenes judiciales.
El conflicto judicial entre ambos no da tregua: Wanda Nara volvió a ser noticia, aunque esta vez no por su faceta televisiva. Según el periodista Gustavo Méndez, la empresaria y conductora acumula una deuda millonaria en multas impuestas a raíz de diversas medidas cautelares solicitadas por Mauro Icardi.
Los últimos informes indican que el monto total adeudado por la conductora y empresaria asciende a unos 470 millones de pesos, una cifra que deja en evidencia la magnitud de la disputa. “Hay dos cautelares que establecen que ni Wanda, ni sus familiares o allegados pueden publicar determinadas fotos”, explicó Méndez en el programa Mujeres Argentinas.
Sin embargo, según el periodista, la mediática habría incumplido reiteradamente estas restricciones: “Este fin de semana subieron un montón de imágenes que violan esas medidas”, detalló, lo que derivaría en nuevas sanciones económicas.
De acuerdo con el colega, las multas impagas se dividen en varios tramos: una primera por 10 millones de pesos originada en una aparición junto a Susana Giménez el año pasado, dos más de 50 millones a favor de Icardi, otras dos de 80 millones destinadas al Hospital Gutiérrez y una adicional de 100 millones que aún espera resolución en Cámara.
“Si se confirman todas, la cifra total supera los 470 millones”, remarcó el periodista, dejando claro que el monto podría aumentar si persisten los incumplimientos.
Además, Méndez advirtió que esta situación podría tener consecuencias legales más allá de lo económico. “Están peleando una restitución internacional, y el hecho de que Wanda no cumpla las órdenes judiciales la deja en una posición complicada. Es una madre que desacata dos veces: primero al no acatar las medidas, y luego al no pagar las sanciones”, sostuvo.
Mientras tanto, la exrepresentante sigue concentrada en su trabajo al frente de MasterChef Celebrity, donde mantiene altos niveles de audiencia. Pese a las tensiones judiciales y mediáticas, evita referirse públicamente al conflicto con Icardi. Sin embargo, el trasfondo legal continúa escalando y las cifras reveladas por Méndez muestran que, lejos de apaciguarse, la disputa entre ambos todavía tiene muchos capítulos por delante.
