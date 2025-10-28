La millonaria deuda que enfrentaría Wanda Nara por las multas impuestas por Mauro Icardi

Además, Méndez advirtió que esta situación podría tener consecuencias legales más allá de lo económico. “Están peleando una restitución internacional, y el hecho de que Wanda no cumpla las órdenes judiciales la deja en una posición complicada. Es una madre que desacata dos veces: primero al no acatar las medidas, y luego al no pagar las sanciones”, sostuvo.

Mientras tanto, la exrepresentante sigue concentrada en su trabajo al frente de MasterChef Celebrity, donde mantiene altos niveles de audiencia. Pese a las tensiones judiciales y mediáticas, evita referirse públicamente al conflicto con Icardi. Sin embargo, el trasfondo legal continúa escalando y las cifras reveladas por Méndez muestran que, lejos de apaciguarse, la disputa entre ambos todavía tiene muchos capítulos por delante.