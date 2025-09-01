Charly García y Sting sacudieron al mundo de la música con un anuncio inesperado

Charly García, Sting y el día que compartieron escenario

Cabe recordar que no es la primera vez que los caminos de ambos músicos se cruzan. En 1988, García y Sting compartieron escenario en el histórico concierto de Amnistía Internacional en el Estadio Monumental y en Mendoza. En aquella oportunidad, Sting interpretó “They Dance Alone” en español y emocionó al público cuando las Madres de Plaza de Mayo subieron al escenario.

El recital terminó con todos los artistas presentes, entre ellos Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman, León Gieco y el propio Charly, cantando “Get Up, Stand Up” de Bob Marley bajo el lema “¡Derechos humanos ya!”.

Más recientemente, en febrero de este año, ambos se encontraron en el Movistar Arena y posaron juntos en una fotografía que hoy cobra un nuevo sentido. García, en silla de ruedas, sostuvo un vaso en su mano derecha mientras compartía una charla con su viejo amigo.

En paralelo, en Buenos Aires se lo vio a Charly filmando escenas arriba de un taxi, lo que alimenta la sospecha de que estaría trabajando en el videoclip del nuevo tema. Según trascendió, la canción elegida sería de su álbum Kill Gil, uno de los discos más enigmáticos de su carrera, que tardó años en publicarse tras filtrarse una versión pirata en internet.

El anuncio dejó en claro que la relación entre ambos músicos trasciende el tiempo y los escenarios. Ahora, sus seguidores esperan con ansiedad la confirmación oficial de lo que promete ser una colaboración histórica entre dos leyendas vivientes de la música.