La emotiva carta de Ricky Martin a Bad Bunny tras su éxito en los Grammy: "Ganaste sin borrar tus raíces"

“Yo, desde el corazón, de un boricua a otro, desde el respeto y el amor, te doy las gracias por recordarnos que cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”, concluyó.

Bad Bunny se presentará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este fin de semana, y Gloria Estefan está convencida de que "lo hará genial" cuando suba al escenario.

Gloria, de 68 años, quien actuó durante los espectáculos de medio tiempo de 1992 y 1999, declaró recientemente a E! News: "En esos minutos, tendrá la capacidad de impactar al mundo, porque hay miles de millones de personas viéndolo, lo cual lo hace un poco estresante".

A pesar de ello, Gloria está convencida de que el rapero sorprenderá a la audiencia mundial con su talento: "Estoy segura de que lo va a lograr”.