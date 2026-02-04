La emotiva carta de Ricky Martin a Bad Bunny tras su éxito en los Grammy: "Ganaste sin borrar tus raíces"
La misiva fue publicada en el diario puertorriqueño El Nuevo Día, donde el cantante destacó que su compatriota ganó siendo fiel a Puerto Rico.
Los tres premios Grammy que Bad Bunny ganó el domingo pasado sacudieron no solo a la industria de la música, sino a la comunidad latina y para Ricky Martin fue especialmente conmovedor, por lo que le dedicó una carta a su compatriota.
La masiva fue publicada en el periódico puertorriqueño El Nuevo Día: “Benito, hermano, verte ganar tres premios Grammys, uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”, expuso al comienzo.
Haciendo referencia al enaltecinimiento de su pueblo, sumó: “Sé lo que significa llegar sin soltar de dónde viernes. Sé lo que pesa, lo que cuesta y lo que se sacrifica cuando decides no cambiar porque otros lo piden. Por eso, lo que haz alcanzado no es solo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana”.
“Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico”, agregó reconociendo reconoció el gran logro político cultural de su colega.
Lo cierto es que Bad Bunny destacó su identidad y también decidió criticar abiertamente las acciones de ICE en Estados Unidos contra los inmigrantes. Por eso, Martin sumó: “Lo que más me tocó de verte allí en el escenario de los Grammys fue el silencio de toda la audiencia cuando hablaste. Cuando defendiste a la comunidad inmigrante, cuando señalaste un sistema que persigue y separa”.
“Yo, desde el corazón, de un boricua a otro, desde el respeto y el amor, te doy las gracias por recordarnos que cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”, concluyó.
Bad Bunny se presentará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este fin de semana, y Gloria Estefan está convencida de que "lo hará genial" cuando suba al escenario.
Gloria, de 68 años, quien actuó durante los espectáculos de medio tiempo de 1992 y 1999, declaró recientemente a E! News: "En esos minutos, tendrá la capacidad de impactar al mundo, porque hay miles de millones de personas viéndolo, lo cual lo hace un poco estresante".
A pesar de ello, Gloria está convencida de que el rapero sorprenderá a la audiencia mundial con su talento: "Estoy segura de que lo va a lograr”.
