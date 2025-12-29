Sorpresa total: Lionel Messi posó con la camiseta de un club del Ascenso

image

Tristán Suárez viene de una destacada campaña en la segunda categoría del fútbol argentino, donde alcanzó los cuartos de final del Reducido, instancia en la que quedó eliminado tras caer frente a Estudiantes de Buenos Aires. La aparición del campeón del mundo con la camiseta del club fue recibida como un motivo de orgullo por los hinchas y el entorno de la institución que viene creciendo cada vez más.