Sorpresa total: Lionel Messi posó con la camiseta de un club del Ascenso
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, sorprendió al posar con la camiseta de Tristán Suárez, equipo de la Primera Nacional.
Lionel Messi volvió a generar sorpresa durante sus vacaciones al posar con la camiseta de Tristán Suárez, club del Ascenso argentino. La imagen del capitán de la Selección Argentina se viralizó rápidamente en las redes sociales y despertó orgullo en el equipo de la Primera Nacional.
La imagen fue compartida por Gastón Granados, intendente de Ezeiza, quien publicó la foto del astro rosarino sosteniendo la camiseta del Lechero. “El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo. Gracias Leo, aguante Tristán Suárez”, escribió el dirigente en sus redes sociales para la locura total de todos los hinchas.
Tristán Suárez viene de una destacada campaña en la segunda categoría del fútbol argentino, donde alcanzó los cuartos de final del Reducido, instancia en la que quedó eliminado tras caer frente a Estudiantes de Buenos Aires. La aparición del campeón del mundo con la camiseta del club fue recibida como un motivo de orgullo por los hinchas y el entorno de la institución que viene creciendo cada vez más.
Las vacaciones de Lionel Messi y lo que viene en 2026 para e capitán de la Selección Argentina
En pleno receso de la MLS, Messi regresó a la Argentina para pasar las fiestas de Navidad en Rosario junto a su familia. Además, el capitán albiceleste viajó a Uruguay para asistir al cumpleaños de 15 de Delfina, la hija mayor de Luis Suárez, su amigo de la etapa en Barcelona y actual compañero en Inter Miami.
El rosarino disfruta de unos días de descanso antes del inicio de la temporada 2026 con el conjunto estadounidense. Será un año especial para Messi, no solo por su continuidad en el Inter Miami, sino también por la expectativa que genera su posible participación en el Mundial 2026, lo que marcaría su sexta Copa del Mundo.
