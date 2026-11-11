La especial participación de Jorge Rojas ante el papa León XIV en su paso por Córdoba
El cantante argentino fue el encargado de interpretar las estrofas del Himno Nacional en el marco de la visita papal.
Jorge Rojas tuvo una participación especial durante la visita del papa León XIV a Córdoba. El reconocido cantante fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino durante el recibimiento del Sumo Pontífice, en una ceremonia que reunió a numerosos fieles y autoridades.
La presencia del artista le puso música a uno de los momentos centrales de la jornada y representó un reconocimiento a su trayectoria dentro de la música popular argentina. Con su interpretación, Rojas acompañó una instancia cargada de simbolismo para los presentes, en el marco de una visita que convocó a miles de personas.
Pero su participación no se limitó a ese momento. El músico también había formado parte de las actividades previas al encuentro con el Papa, cuando el lunes 9 de noviembre ofreció un espectáculo durante la vigilia de los peregrinos en Córdoba.
En esa oportunidad, compartió algunas de sus canciones más conocidas con quienes se acercaron a participar de la convocatoria religiosa. De esta manera, su presencia musical acompañó dos instancias diferentes de la visita papal: primero, el encuentro con los peregrinos y, posteriormente, la interpretación del Himno Nacional durante el recibimiento de León XIV.
La participación de Jorge Rojas en Córdoba también se produjo en una semana de intensa actividad artística para el cantante. Días antes, se había presentado en el Teatro Coliseo de Buenos Aires con su espectáculo Piano & Voz, una propuesta que tuvo una gran respuesta del público y que agotó todas sus localidades.
En ese formato, Rojas ofrece un recorrido por sus canciones en una puesta más íntima, con el piano como protagonista y una conexión cercana con los espectadores. La presentación en la sala porteña fue otro de los compromisos destacados de una agenda que tuvo como siguiente capítulo su participación en la visita del papa León XIV.
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