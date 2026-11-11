Qué declaró el bombero detenido durante el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV
Tomás Natenzon dio explicaciones sobre los equipos de comunicación que llevaba encima y el arma que se encontró en su casa.
La visita del papa León XIV a Argentina estuvo marcada por un hecho que causó revuelo en materia de seguridad tras la detención de Tomás Natenzon, un bombero voluntario que fue interceptado por la Policía de la Ciudad el domingo en Palermo, muy cerca del escenario donde tuvo lugar la primera misa.
Ayer declaró ante la Justicia y justificó la procedencia de varios de los elementos hallados en su casa que habían causado sospechas.
Natenzon, de 25 años, prestó declaración indagatoria el martes en Comodoro Py ante la jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Rívolo en el marco de una investigación por presunta intimidación pública y falsificación de documento público. Si bien no respondió preguntas, sí brindó explicaciones respecto a su desempeño como bombero y su trabajo en el área de comunicaciones.
Según la fiscalía, el detenido dio explicaciones consideradas “atendibles” sobre su presencia en el perímetro de seguridad y los equipos que transportaba. Pese a que fuentes policiales lo habían señalado como un falso bombero, se confirmó que integra el destacamento de Bomberos de Vuelta de Rocha.
En ese sentido, también detalló que trabaja para una empresa de radio y comunicación, mediante la cual había obtenido las acreditaciones.
Indicó, además, que ya había realizado instalaciones del sistema de radio y comunicación en tres lugares claves durante la visita del papa León XIV, como el escenario del Monumento de los Españoles y el Cottolengo Don Orione.
En el marco de la investigación, la Policía Federal había allanado su domicilio, secuestrando en el lugar un arma de fuego, municiones, equipos de radiocomunicación, tres computadoras, pendrives y distintas radios.
Respecto al arma hallada en su vivienda, se aclaró que está legalmente registrada y que el bombero cuenta con el permiso de tenencia.
Tras su declaración, la Justicia evalúa liberar al bombero voluntario detenido desde el domingo.
“Las explicaciones que dio en su indagatoria son atendibles. Incluso por qué estaba en Palermo y su autorización para ingresar a la zona. Por eso se está evaluando su excarcelación hasta que se aclaren totalmente algunos puntos”, dijo una fuente del caso al medio Clarín.
Por otro lado, a pedido del fiscal y del abogado defensor Juan Manuel Dragani, resta que el bombero sea sometido a un análisis por parte de peritos del Cuerpo Médico Forense.
Luego del procedimiento, se estima que el joven recupere su libertad a fines de esta semana.
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