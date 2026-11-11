Qué declaró el bombero detenido durante el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV

Indicó, además, que ya había realizado instalaciones del sistema de radio y comunicación en tres lugares claves durante la visita del papa León XIV, como el escenario del Monumento de los Españoles y el Cottolengo Don Orione.

En el marco de la investigación, la Policía Federal había allanado su domicilio, secuestrando en el lugar un arma de fuego, municiones, equipos de radiocomunicación, tres computadoras, pendrives y distintas radios.

Foto del arma que encontraron en el allanamiento

Respecto al arma hallada en su vivienda, se aclaró que está legalmente registrada y que el bombero cuenta con el permiso de tenencia.

Tras su declaración, la Justicia evalúa liberar al bombero voluntario detenido desde el domingo.

“Las explicaciones que dio en su indagatoria son atendibles. Incluso por qué estaba en Palermo y su autorización para ingresar a la zona. Por eso se está evaluando su excarcelación hasta que se aclaren totalmente algunos puntos”, dijo una fuente del caso al medio Clarín.

Por otro lado, a pedido del fiscal y del abogado defensor Juan Manuel Dragani, resta que el bombero sea sometido a un análisis por parte de peritos del Cuerpo Médico Forense.

Luego del procedimiento, se estima que el joven recupere su libertad a fines de esta semana.