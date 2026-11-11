Sergio Massa tras la misa en Luján: "El papa León XIV dejó mensajes fuertes de los temas que nos atraviesan"
Sergio Massa participó de la masiva despedida del papa León XIV en Luján. Resaltó sus mensajes profundos y le agradeció por todo su amor.
Sergio Massa participó este miércoles de la histórica celebración religiosa en la Basílica de Luján y despidió al papa León XIV con un sentido mensaje en sus redes sociales, destacando la masiva concurrencia del pueblo argentino para acompañar al Sumo Pontífice en su última misa.
La reflexión de Sergio Massa sobre los mensajes del Papa
A través de su cuenta oficial en X, el líder del Frente Renovador expresó su emoción por la multitudinaria convocatoria. "Compartimos hoy un día histórico junto a millones de argentinos y argentinas que colmaron Luján para acompañar a nuestro Papa León XIV", escribió Massa en su perfil.
Asimismo, valoró el enorme impacto espiritual y social de esta intensa gira apostólica. "La misa cerró tres días en los que todo un pueblo se abrazó a su pastor, en la fe en Cristo y en la esperanza como sociedad", agregó el dirigente sobre la jornada vivida.
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Finalmente, el excandidato presidencial subrayó la importancia de las palabras que brindó la máxima autoridad de la Iglesia Católica durante su estadía en el país y concluyó con un profundo agradecimiento: "Un Papa que dejó mensajes fuertes y profundos sobre todos y cada uno de los temas que nos atraviesan. Gracias, Papa León, por el amor profundo que derramó en la Argentina".
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