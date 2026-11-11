Sergio Massa tras la misa en Luján: "El papa León XIV dejó mensajes fuertes de los temas que nos atraviesan"

Finalmente, el excandidato presidencial subrayó la importancia de las palabras que brindó la máxima autoridad de la Iglesia Católica durante su estadía en el país y concluyó con un profundo agradecimiento: "Un Papa que dejó mensajes fuertes y profundos sobre todos y cada uno de los temas que nos atraviesan. Gracias, Papa León, por el amor profundo que derramó en la Argentina".