La estricta advertencia de Benjamín Vicuña a sus hijos mientras miraban Argentina vs. Argelia
El actor compartió una postal familiar mientras seguía el estreno de Argentina en la Copa del Mundo y dejó un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
La pasión por la Selección Argentina volvió a reunir a miles de familias frente al televisor en el debut del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026. Entre ellas estuvo la de Benjamín Vicuña, quien compartió en sus redes sociales una imagen junto a sus hijos siguiendo las alternativas del encuentro y sorprendió con una divertida advertencia.
El actor publicó una foto en la que se ve a Bautista, Beltrán y Benicio atentos al partido, todos con la ilusión puesta en el estreno del conjunto nacional. Sin embargo, además de mostrar el clima de entusiasmo que se vivía en su casa, aprovechó para dejar en claro que el fervor futbolero no alteraría las obligaciones cotidianas.
"Mañana van al colegio igual", escribió Vicuña junto a la imagen, en una frase que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y que muchos padres tomaron con humor por tratarse de una situación habitual durante los grandes eventos deportivos.
Una familia atravesada por la pasión por la Selección
La escena tuvo un detalle particular. Aunque Vicuña nació en Chile y mantiene un fuerte vínculo con su país, sus hijos crecieron en Argentina y desde hace años demuestran una marcada identificación con la Albiceleste.
De hecho, el propio actor había contado tiempo atrás que los chicos "se autoperciben argentinos", una definición que despertó repercusión en su momento y que volvió a cobrar relevancia en medio del Mundial. El fanatismo por el equipo campeón del mundo se convirtió en un punto de encuentro dentro de la familia, especialmente en cada presentación del seleccionado nacional.
Mientras tanto, Carolina "Pampita" Ardohain se encuentra en Estados Unidos siguiendo de cerca distintas actividades vinculadas a la Copa del Mundo, por lo que Vicuña fue quien acompañó a los chicos durante el esperado debut argentino.
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