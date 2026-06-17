La estricta advertencia de Benjamín Vicuña a sus hijos mientras miraban Argentina vs. Argelia

Una familia atravesada por la pasión por la Selección

La escena tuvo un detalle particular. Aunque Vicuña nació en Chile y mantiene un fuerte vínculo con su país, sus hijos crecieron en Argentina y desde hace años demuestran una marcada identificación con la Albiceleste.

De hecho, el propio actor había contado tiempo atrás que los chicos "se autoperciben argentinos", una definición que despertó repercusión en su momento y que volvió a cobrar relevancia en medio del Mundial. El fanatismo por el equipo campeón del mundo se convirtió en un punto de encuentro dentro de la familia, especialmente en cada presentación del seleccionado nacional.

Mientras tanto, Carolina "Pampita" Ardohain se encuentra en Estados Unidos siguiendo de cerca distintas actividades vinculadas a la Copa del Mundo, por lo que Vicuña fue quien acompañó a los chicos durante el esperado debut argentino.