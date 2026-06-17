Tini Stoessel le dedicó un tierno mensaje a Rodrigo De Paul tras la victoria de Argentina

tini de paul

“Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón”, rezaba el emotivo texto que en un lapso inferior a los sesenta minutos logró quebrar la barrera de las 400 mil reacciones positivas en la aplicación de las fotos.

La construcción del vínculo afectivo entre la vocalista y el futbolista estuvo ligada a los avatares de la pelota desde sus etapas iniciales. A lo largo del desarrollo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el romance ya poseía carácter público y concitaba una atención mediática de ribetes descomunales. Tras la inesperada caída en el estreno deportivo frente a Arabia Saudita, instancia en la que el mediocampista exhibió un nivel de juego irregular, un sector de la parcialidad argentina apuntó de forma injusta contra la artista en las redes, sindicándola como la responsable del flojo andar del deportista. Lejos de amedrentarse o distanciarse, la joven tomó la decisión de viajar al continente asiático para presenciar desde la tribuna los siguientes tres compromisos de la Selección, un período en el cual el volante incrementó notablemente su rendimiento y el plantel encadenó tres victorias consecutivas hacia los cuartos de final.

El pasaje de mayor dramatismo se experimentó en los días previos al cruce de eliminación directa frente a Países Bajos, cuando el volante debió ausentarse de las prácticas grupales y comenzaron a correr fuertes versiones periodísticas que daban cuenta de una dolencia física. Tini, quien por aquellos días se encontraba instalada en Barcelona cumpliendo con una serie de obligaciones de su agenda profesional, tuteló la evolución del cuadro a la distancia y tiempo después rememoró la carga emocional que debieron capear en la intimidad.

tini de paul

“Que él me diga ‘estoy nervioso’ o que me llame llorando, no lo podés creer porque siempre es un tipo positivo, que tira para adelante”, pormenorizó la cantante, para luego reconstruir el instante de mayor tensión: “Cuando me manda el mensaje ‘creo que me lesioné’ y me llama que no podía hablar. Aparte con la presión que tienen los chicos, no me quiero imaginar ser un jugador de la Selección”.

En medio de ese mar de dudas, el futbolista le trasladó su gran dilema personal directamente a su compañera de vida.

“¿Qué hago? ¿Juego o no juego?”, le consultó De Paul, a lo que la artista le garantizó su respaldo incondicional fuera cual fuera la determinación que adoptara en el vestuario. El deportista resolvió saltar a la cancha, resistió la exigencia física hasta donde le respondieron las piernas y la Selección destrabó el cruce para encaminarse rumbo a la copa. El reencuentro definitivo de la pareja se materializó en la ciudad de Buenos Aires luego de la histórica y multitudinaria caravana que colapsó la autopista Ricchieri. “Es un amor incondicional, un orgullo y no podía parar de llorar”, concluyó Tini en esa misma aparición pública. Algunas semanas después de la coronación, ambos decidieron compartir el escenario del Campo Argentino de Polo en el transcurso de un recital de la estrella pop, haciendo partícipe a la multitud de la solidez de su historia de amor.