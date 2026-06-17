Tini Stoessel le dedicó un tierno mensaje a Rodrigo De Paul tras la victoria de Argentina
Después de la victoria por 3 a 0 de Argentina contra Argelia, la cantante y el futbolista tuvieron un tierno intercambio que emocionó a todos.
Las repercusiones por las hazañas del combinado nacional de fútbol continúan expandiéndose de forma masiva a través de las redes sociales. Luego de una nueva e implacable exhibición futbolística comandada por Lionel Messi, la Scaloneta doblegó a su par de Argelia por un contundente 3 a 0, logrando un debut ideal para iniciar el camino de la defensa de la corona obtenida en tierras qataríes. Semejante alegría deportiva cosechó miradas en los puntos más diversos del mapa global y las plataformas virtuales se inundaron de mensajes alusivos al abultado resultado.
En ese contexto de algarabía colectiva, la dedicatoria de Tini Stoessel se llevó todas las miradas al replicar una publicación de su pareja, Rodrigo De Paul, dando pie a un tierno ida y vuelta digital a la vista de los internautas. “Primer paso.. VAMOS SELECCIÓN!”, estampó el actual volante del Inter Miami en su perfil personal, ilustrando la frase con un emoticón de corazón celeste y una captura fotográfica de las acciones del juego.
A los pocos minutos, la exitosa cantante pop se encargó de subir esa misma imagen a sus historias de Instagram y aprovechó el sector de comentarios del posteo original para dejarle un romántico mensaje: “TE AMO”. La contestación por parte del mediocampista de la Selección no se hizo esperar y llegó cargada de una dosis extra de entusiasmo desde su propio usuario: “TE AMOOOOO”.
Más allá de la descollante actuación del capitán del equipo, quien se adjudicó un triplete de goles, De Paul completó una labor de altísimo vuelo técnico sobre el césped y resultó una pieza clave para la apertura del marcador. Mediante un preciso envío largo ejecutado desde el sector defensivo de su propio campo, logrando sortear la oposición de múltiples rivales, el volante habilitó a la perfección a Messi para que este controlara el balón y definiera con un disparo de pierna zurda ante la salida del guardameta adversario. La intérprete musical presenció de cerca cada una de estas alternativas desde las ubicaciones de la tribuna del estadio en Kansas City y, si bien optó por manejarse con cautela y no exhibir postales de su estadía en sus perfiles, se acopló al festejo de toda la nación mediante este guiño virtual.
Apenas unas semanas previas al arranque del torneo ecuménico, la feliz pareja ya había conmovido a sus seguidores con otra demostración pública de afecto, un recurso que acostumbran reservar únicamente para acontecimientos de gran relevancia íntima. El pasado 24 de mayo, con motivo del cumpleaños número 32 del deportista, Tini le armó una dedicatoria especial compuesta por una sucesión de capturas fotográficas y videos breves acompañada por una sentida declaración de amor.
“Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón”, rezaba el emotivo texto que en un lapso inferior a los sesenta minutos logró quebrar la barrera de las 400 mil reacciones positivas en la aplicación de las fotos.
La construcción del vínculo afectivo entre la vocalista y el futbolista estuvo ligada a los avatares de la pelota desde sus etapas iniciales. A lo largo del desarrollo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el romance ya poseía carácter público y concitaba una atención mediática de ribetes descomunales. Tras la inesperada caída en el estreno deportivo frente a Arabia Saudita, instancia en la que el mediocampista exhibió un nivel de juego irregular, un sector de la parcialidad argentina apuntó de forma injusta contra la artista en las redes, sindicándola como la responsable del flojo andar del deportista. Lejos de amedrentarse o distanciarse, la joven tomó la decisión de viajar al continente asiático para presenciar desde la tribuna los siguientes tres compromisos de la Selección, un período en el cual el volante incrementó notablemente su rendimiento y el plantel encadenó tres victorias consecutivas hacia los cuartos de final.
El pasaje de mayor dramatismo se experimentó en los días previos al cruce de eliminación directa frente a Países Bajos, cuando el volante debió ausentarse de las prácticas grupales y comenzaron a correr fuertes versiones periodísticas que daban cuenta de una dolencia física. Tini, quien por aquellos días se encontraba instalada en Barcelona cumpliendo con una serie de obligaciones de su agenda profesional, tuteló la evolución del cuadro a la distancia y tiempo después rememoró la carga emocional que debieron capear en la intimidad.
“Que él me diga ‘estoy nervioso’ o que me llame llorando, no lo podés creer porque siempre es un tipo positivo, que tira para adelante”, pormenorizó la cantante, para luego reconstruir el instante de mayor tensión: “Cuando me manda el mensaje ‘creo que me lesioné’ y me llama que no podía hablar. Aparte con la presión que tienen los chicos, no me quiero imaginar ser un jugador de la Selección”.
En medio de ese mar de dudas, el futbolista le trasladó su gran dilema personal directamente a su compañera de vida.
“¿Qué hago? ¿Juego o no juego?”, le consultó De Paul, a lo que la artista le garantizó su respaldo incondicional fuera cual fuera la determinación que adoptara en el vestuario. El deportista resolvió saltar a la cancha, resistió la exigencia física hasta donde le respondieron las piernas y la Selección destrabó el cruce para encaminarse rumbo a la copa. El reencuentro definitivo de la pareja se materializó en la ciudad de Buenos Aires luego de la histórica y multitudinaria caravana que colapsó la autopista Ricchieri. “Es un amor incondicional, un orgullo y no podía parar de llorar”, concluyó Tini en esa misma aparición pública. Algunas semanas después de la coronación, ambos decidieron compartir el escenario del Campo Argentino de Polo en el transcurso de un recital de la estrella pop, haciendo partícipe a la multitud de la solidez de su historia de amor.
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