Pampita deslumbró en Kansas con su look mundialista para el debut de la Selección Argentina

Para terminar de delinear su propuesta estética de cancha, la emblemática figura de las pasarelasse inclinó por una combinación que fusionó texturas clásicas con un calzado de perfil cómodo y moderno, ideal para la fisonomía del espectáculo de la Scaloneta: Un pantalón corto de material denim (jean) confeccionado en tiro alto y de tonalidad oscura combinado con unas botas de estructura baja y caña corta que aportaron el balance justo entre sofisticación y un estilo netamente urbano.

pampita

Exhibiendo una enorme satisfacción por haber tenido la oportunidad de presenciar en vivo el abultado triunfo del plantel capitaneado por Lionel Messi, la conductora no dudó en replicar a través de sus historias de la aplicación Instagram las diferentes capturas fotográficas que comenzaron a circular de forma pública y que la tenían a ella como el centro absoluto de los flashes en la tribuna.