Pampita deslumbró en Kansas con su look mundialista para el debut de la Selección Argentina
La modelo viajó a Kansas para disfrutar el debut de la Scaloneta en el Mundial y causó impacto con su look temático de la Selección.
La reconocida modelo Carolina "Pampita" Ardohain causó una verdadera revolución en las redes sociales al exhibir la original vestimenta que seleccionó para brindarle su apoyo al combinado nacional de fútbol en su estreno deportivo frente al seleccionado de Argelia. Para la ocasión, la conductora televisiva optó por un osado conjunto de impronta urbana y deportiva que, en cuestión de unos pocos minutos, se posicionó como un contenido sumamente viralizado en Instagram.
El foco principal de atención de todos los usuarios estuvo centrado en un corset de estructura rígida y un marcado escote con forma de corazón, el cual fue confeccionado de manera totalmente personalizada tomando como base las tonalidades cromáticas de la insignia patria. Al poner la lupa sobre la prenda, se lograban apreciar minuciosos elementos de diseño tales como el emblemático número diez estampado en la zona pectoral, una serie de figuras de llamas decorando los perfiles laterales y el escudo oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ubicado sobre el sector izquierdo de la pieza textil.
Para terminar de delinear su propuesta estética de cancha, la emblemática figura de las pasarelasse inclinó por una combinación que fusionó texturas clásicas con un calzado de perfil cómodo y moderno, ideal para la fisonomía del espectáculo de la Scaloneta: Un pantalón corto de material denim (jean) confeccionado en tiro alto y de tonalidad oscura combinado con unas botas de estructura baja y caña corta que aportaron el balance justo entre sofisticación y un estilo netamente urbano.
Exhibiendo una enorme satisfacción por haber tenido la oportunidad de presenciar en vivo el abultado triunfo del plantel capitaneado por Lionel Messi, la conductora no dudó en replicar a través de sus historias de la aplicación Instagram las diferentes capturas fotográficas que comenzaron a circular de forma pública y que la tenían a ella como el centro absoluto de los flashes en la tribuna.
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