PH Podemos Hablar: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff del sábado 19 de septiembre
Sol Abraham, flamante ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, estará entre las figuras invitadas de PH: Podemos Hablar, el programa de Telefe.
PH: Podemos Hablar prepara una nueva emisión para este sábado 19 de septiembre por la pantalla de Telefe, con cinco figuras que llegarán al estudio para conversar con Andy Kusnetzoff y atravesar las diferentes propuestas del ciclo.
En esta oportunidad, quienes se sentarán a la mesa serán Mauro Zárate, Sol Abraham, Nati Jota, Eliana Guercio y Alejandro Awada. Cada uno desde su ámbito, los invitados protagonizarán una noche que combinará historias personales, actualidad y entretenimiento.
Como sucede en cada emisión, los protagonistas pasarán por el emblemático punto de encuentro, donde responderán a las consignas planteadas por el conductor y compartirán experiencias y anécdotas. Más tarde llegará el momento de la cena, otro de los espacios característicos del programa.
La noche también tendrá lugar para la competencia. Mauro Zárate, Sol Abraham, Nati Jota, Eliana Guercio y Alejandro Awada se enfrentarán en el tradicional juego del tejo, que esta vez tendrá como premio un monopatín eléctrico.
De esta manera, Andy Kusnetzoff recibirá a cinco personalidades con recorridos diferentes para una nueva entrega de PH: Podemos Hablar, que buscará combinar confesiones, debate, diversión y momentos distendidos en la pantalla de Telefe.
Solange Abraham llega a PH tras ganar Gran Hermano y Eliana Guercio vuelve al centro de la escena
Una de las participaciones más esperadas de la noche será la de Solange Abraham, quien llegará al programa con su reciente triunfo todavía muy presente. La tucumana grabó su paso por el ciclo pocas horas después de abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, donde se convirtió en la flamante campeona.
Durante su encuentro con Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados, Sol tendrá la oportunidad de contar cómo atraviesa sus primeras horas fuera del reality y qué significa para ella haberse quedado con el primer puesto de la competencia.
Otra de las protagonistas será Eliana Guercio, quien vuelve a ocupar un lugar en televisión después de semanas marcadas por distintas polémicas. Su presencia llega luego de su comentada salida de A la Barbarossa y de los fuertes cruces que mantuvo con Laura Ubfal durante los debates de Gran Hermano.
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