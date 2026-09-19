PH Podemos Hablar: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff del sábado 19 de septiembre

Solange Abraham llega a PH tras ganar Gran Hermano y Eliana Guercio vuelve al centro de la escena

Una de las participaciones más esperadas de la noche será la de Solange Abraham, quien llegará al programa con su reciente triunfo todavía muy presente. La tucumana grabó su paso por el ciclo pocas horas después de abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, donde se convirtió en la flamante campeona.

Durante su encuentro con Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados, Sol tendrá la oportunidad de contar cómo atraviesa sus primeras horas fuera del reality y qué significa para ella haberse quedado con el primer puesto de la competencia.

Otra de las protagonistas será Eliana Guercio, quien vuelve a ocupar un lugar en televisión después de semanas marcadas por distintas polémicas. Su presencia llega luego de su comentada salida de A la Barbarossa y de los fuertes cruces que mantuvo con Laura Ubfal durante los debates de Gran Hermano.