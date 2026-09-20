Solange Abraham: contó todo: qué buscaba con sus provocaciones en GH y cómo acompañó a su ex marido gay
La ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada visitó "PH: Podemos hablar" y habló sobre su ex marido y el reality. Los detalles.
A pocos días de haberse consagrado como la gran ganadora de "Gran Hermano: Generación Dorada", Sol Abraham estuvo como invitada en el programa "PH: Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff. Durante la emisión del ciclo, la joven analizó su conflictivo recorrido dentro del reality show y detalló las razones detrás de las múltiples discusiones que protagonizó a lo largo del certamen.
La polémica se encendió cuando el conductor invitó a avanzar al punto de encuentro a todos aquellos participantes que se percibieran a sí mismos como de "mecha corta". Sin dudarlo, Sol dio un paso al frente y procedió a explicar su particular manera de vincularse. Según argumentó la exparticipante, le resulta imposible callarse cuando algo le genera molestia, especialmente cuando se trata de una persona por la que siente aprecio.
Sin embargo, al ser consultada sobre su cruce más reciente, la tucumana reconoció haber sostenido numerosos enfrentamientos en Gran Hermano, aunque aclaró enfáticamente que su comportamiento dentro del programa no refleja su verdadera personalidad en la cotidianeidad.
Las afirmaciones de la ganadora no pasaron desapercibidas para los demás invitados del estudio.
Al escuchar que su conducta en la casa difería radicalmente de su vida personal, Nati Jota reaccionó con asombro y le planteó sin rodeos: “¿Qué sacó la casa una versión de vos mucho mas combativa? ¿Cómo puede ser que sea tan distinto a como sos vos en la vida?”
Lejos de eludir la pregunta, Sol argumentó que sus cruces fueron estrictamente calculados. La joven detalló que las confrontaciones dentro del certamen respondían a una estrategia fría con el objetivo deliberado de desestabilizar a sus rivales, sin involucrar ningún tipo de sentimiento ni emocionalidad hacia ellos.
Profundizando en su análisis táctico, Sol fundamentó las dinámicas que utilizaba para generar reacciones en sus compañeros de convivencia al expresar: “No tenia nunca nada personal con nadie, era para provocar y me di cuenta que ciertos gestos o modos míos sacaban lo peor del resto”.
Ante semejante revelación sobre su manera de competir, Nati Jota acotó con una definición contundente sobre su postura frente a las cámaras: “Medio una psicópata, pero jugando”.
No obstante, la triunfadora del certamen rechazó tajantemente esa calificación y le devolvió la responsabilidad del conflicto a sus excompañeros de encierro, asegurando que el problema radicaba en la falta de lectura sobre el juego por parte de los demás: “Creo que habla mal de ellos, que no entendían que era un reality show, y no de mí. Ellos me provocaban a mí”.
Las confesiones de Sol Abraham sobre su ex marido gay
Asimismo, la jugadora del reality de Telefe, también habló de su vida privada. Durante su paso por PH contó cómo atravesó junto a su ex marido y padre de su hija el momento en el que él reconoció su orientación sexual.
Según explicó Sol, ella misma comenzó a percibir que algo no estaba bien dentro de la pareja. Fueron estos indicios los que la llevaron a preguntarse si su marido podría sentirse atraído por hombres.
"Mi ex tenía fantasías con el mismo sexo y a mí me pareció buena idea apoyarlo", comenzó diciendo. Luego, reveló tajante: "Es gay, si".
Aún así, también reveló que para él no fue sencillo asumir lo que sentía. Por eso, buscó acompañarlo para que no sintiera culpa en el proceso. "Él no quería como nada, vivir, o sea, como que se sentía.... no sé. Lo animé a hacerlo", explicó.
De hecho, la ganadora de GH dejó en claro que esto también fue un alivio para ella. "Para los dos fue lo mejor y fuimos felices con esa decisión", afirmó y después dejó en claro: "Yo me alegro por él y también me alegro por mi".
No obstante, si bien Abraham afirmó que fueron re felices y que no considera su relación tiempo perdido, más que nada tras el vínculo que crearon con el nacimiento de su hija, sí reveló cómo fue para ella. "¿Estaba mal? No. ¿Estaba bien? No. Estaba en modo avión", cerró.
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