Solange Abraham: contó todo: qué buscaba con sus provocaciones en GH y cómo acompañó a su ex marido gay

Lejos de eludir la pregunta, Sol argumentó que sus cruces fueron estrictamente calculados. La joven detalló que las confrontaciones dentro del certamen respondían a una estrategia fría con el objetivo deliberado de desestabilizar a sus rivales, sin involucrar ningún tipo de sentimiento ni emocionalidad hacia ellos.

Profundizando en su análisis táctico, Sol fundamentó las dinámicas que utilizaba para generar reacciones en sus compañeros de convivencia al expresar: “No tenia nunca nada personal con nadie, era para provocar y me di cuenta que ciertos gestos o modos míos sacaban lo peor del resto”.

Ante semejante revelación sobre su manera de competir, Nati Jota acotó con una definición contundente sobre su postura frente a las cámaras: “Medio una psicópata, pero jugando”.

No obstante, la triunfadora del certamen rechazó tajantemente esa calificación y le devolvió la responsabilidad del conflicto a sus excompañeros de encierro, asegurando que el problema radicaba en la falta de lectura sobre el juego por parte de los demás: “Creo que habla mal de ellos, que no entendían que era un reality show, y no de mí. Ellos me provocaban a mí”.

Las confesiones de Sol Abraham sobre su ex marido gay

Asimismo, la jugadora del reality de Telefe, también habló de su vida privada. Durante su paso por PH contó cómo atravesó junto a su ex marido y padre de su hija el momento en el que él reconoció su orientación sexual.

Según explicó Sol, ella misma comenzó a percibir que algo no estaba bien dentro de la pareja. Fueron estos indicios los que la llevaron a preguntarse si su marido podría sentirse atraído por hombres.

"Mi ex tenía fantasías con el mismo sexo y a mí me pareció buena idea apoyarlo", comenzó diciendo. Luego, reveló tajante: "Es gay, si".

Sol habló de su ex marido y contó cómo decidió acompañarlo cuando supo que era gay



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Aún así, también reveló que para él no fue sencillo asumir lo que sentía. Por eso, buscó acompañarlo para que no sintiera culpa en el proceso. "Él no quería como nada, vivir, o sea, como que se sentía.... no sé. Lo animé a hacerlo", explicó.

De hecho, la ganadora de GH dejó en claro que esto también fue un alivio para ella. "Para los dos fue lo mejor y fuimos felices con esa decisión", afirmó y después dejó en claro: "Yo me alegro por él y también me alegro por mi".

No obstante, si bien Abraham afirmó que fueron re felices y que no considera su relación tiempo perdido, más que nada tras el vínculo que crearon con el nacimiento de su hija, sí reveló cómo fue para ella. "¿Estaba mal? No. ¿Estaba bien? No. Estaba en modo avión", cerró.