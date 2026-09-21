El Turco García quedó envuelto en una polémica tras un video con Yanina Zilli
Tras el final de Gran Hermano Generación Dorada, el exfutbolista protagonizó un tenso momento con la ex participante de reality que quedó registrado por una cámara.
A pocas semanas de su casamiento con Mariela Prieto, el Turco García quedó en el centro de una polémica luego de que se viralizara un video en el que aparece protagonizando una fuerte discusión con Yanina Zilli, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada.
Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales después del cierre del reality, muestran al exfutbolista y a Zilli manteniendo un intenso intercambio en un estacionamiento. En un momento de la discusión, el Turco se acerca a la mujer y la empuja hacia una camioneta blanca.
El video fue registrado después de una gala de Gran Hermano, aunque no trascendió con precisión cuándo ocurrió la escena. Mientras ambos continúan discutiendo, ninguno parece advertir que está siendo filmado.
La aparición de las imágenes generó una fuerte repercusión entre los seguidores de Zilli. Algunos usuarios cuestionaron la actitud del exfutbolista y calificaron el episodio como una situación de violencia, mientras que otros interpretaron el intercambio de otra manera y plantearon que podría tratarse de una broma o un juego entre ambos.
También aparecieron especulaciones en redes sobre el vínculo entre García y Zilli. Algunos usuarios incluso plantearon la posibilidad de que existiera algo más entre ellos y la señalaron como una eventual tercera en discordia en la relación del exfutbolista con Mariela.
Sin embargo, ninguna de esas versiones fue confirmada por los protagonistas y el video, por sí solo, no permite establecer cuál era el contexto de la discusión ni qué había ocurrido previamente.
El antecedente durante el “Congelados”
La escena volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre el Turco García y Yanina Zilli, que ya había generado repercusión durante su participación en el reality.
Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante el desafío de “Congelados”, cuando García ingresó a la casa y, según se vio en pantalla, se acercó primero a saludar a Zilli antes que a su pareja, Mariela.
La situación generó incomodidad en la participante y despertó especulaciones entre los seguidores del programa sobre la relación que existía entre el exfutbolista y Zilli.
Para Mariela, el episodio también había sido motivo de preocupación dentro de la casa, ya que no tenía claro cuál era el vínculo que unía a su pareja con su compañera de reality.
Ahora, con el programa terminado y mientras la pareja se prepara para su casamiento, el nuevo video volvió a instalar a García y Zilli en el centro de la conversación.
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