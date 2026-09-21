El Turco García quedó envuelto en una polémica tras un video con Yanina Zilli

Sin embargo, ninguna de esas versiones fue confirmada por los protagonistas y el video, por sí solo, no permite establecer cuál era el contexto de la discusión ni qué había ocurrido previamente.

El antecedente durante el “Congelados”

La escena volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre el Turco García y Yanina Zilli, que ya había generado repercusión durante su participación en el reality.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante el desafío de “Congelados”, cuando García ingresó a la casa y, según se vio en pantalla, se acercó primero a saludar a Zilli antes que a su pareja, Mariela.

La situación generó incomodidad en la participante y despertó especulaciones entre los seguidores del programa sobre la relación que existía entre el exfutbolista y Zilli.

Para Mariela, el episodio también había sido motivo de preocupación dentro de la casa, ya que no tenía claro cuál era el vínculo que unía a su pareja con su compañera de reality.

Ahora, con el programa terminado y mientras la pareja se prepara para su casamiento, el nuevo video volvió a instalar a García y Zilli en el centro de la conversación.