Gran Hermano vuelve a abrir hoy domingo sus puertas: todo lo que hay que saber de la nueva edición
Este domingo comienza una nueva historia en la casa más famosa del mundo, con la primera edición uruguaya del reality que promete sorprender a los espectadores.
Este domingo, a las 21:15, llega a la televisión uruguaya la primera edición de Gran Hermano Uruguay, el reality que abrirá por primera vez las puertas de su casa para recibir a participantes de distintos puntos del país.
La conducción estará a cargo de Eduardo “Colo” Gianarelli, quien acompañará a los televidentes durante cada una de las galas. Después de meses de preparación y un proceso de selección realizado bajo estricta reserva, finalmente se conocerán los rostros de los 21 participantes que comenzarán su convivencia.
La convocatoria había comenzado en febrero y reunió a postulantes de diferentes partes de Uruguay. La elección final incluyó un exhaustivo proceso de evaluación, con pruebas médicas y psicológicas para los preseleccionados, antes de definir quiénes ingresarían a la casa.
Cómo será Gran Hermano Uruguay
La casa que recibirá a los participantes es la misma que se utilizó para Gran Hermano Generación Dorada, aunque fue renovada en tiempo récord para esta nueva edición. Al igual que en otras temporadas del formato, la convivencia podrá seguirse durante las 24 horas a través de AntelTV y DGO.
Además, habrá contenido complementario en plataformas digitales. El react podrá verse por los canales de YouTube de Canal 10 y Gran Hermano Uruguay, mientras que Eli Dide estará al frente de El Debate los viernes.
Por su parte, Agus Gil conducirá Espiando la Casa, con emisiones de lunes a viernes por la tarde y los sábados por la noche, para repasar lo más destacado de la convivencia y los momentos que se generen puertas adentro.
En cuanto a la dinámica del juego, las galas serán de jueves a domingos, con eliminaciones los domingos y nominaciones los miércoles. La primera edición uruguaya tendrá placas negativas y de pocos participantes, una modalidad que buscará mantener en vilo a los espectadores durante cada semana.
Este domingo, desde las 21:15, será el momento de conocer finalmente a los 21 jugadores que inaugurarán la casa de Gran Hermano Uruguay y comenzarán una convivencia que, desde ese momento, quedará bajo la mirada permanente del público.
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