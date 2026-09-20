Gran Hermano vuelve a abrir hoy domingo sus puertas: todo lo que hay que saber de la nueva edición

Por su parte, Agus Gil conducirá Espiando la Casa, con emisiones de lunes a viernes por la tarde y los sábados por la noche, para repasar lo más destacado de la convivencia y los momentos que se generen puertas adentro.

En cuanto a la dinámica del juego, las galas serán de jueves a domingos, con eliminaciones los domingos y nominaciones los miércoles. La primera edición uruguaya tendrá placas negativas y de pocos participantes, una modalidad que buscará mantener en vilo a los espectadores durante cada semana.

Este domingo, desde las 21:15, será el momento de conocer finalmente a los 21 jugadores que inaugurarán la casa de Gran Hermano Uruguay y comenzarán una convivencia que, desde ese momento, quedará bajo la mirada permanente del público.