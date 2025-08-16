Ultrahot: la reacción de María Becerra y Valentina Zenere a su beso

Ambas actrices también remarcaron la importancia de la guía profesional durante la filmación. María contó que la presencia de la coach de intimidad permitió que todo se desarrollara de manera segura y consensuada, con pautas claras que luego dejaban espacio para la espontaneidad. “Con María la verdad es que súper bien. Obviamente que siempre está la coach de intimidad que nos ayuda con absolutamente todo, teníamos muy en claro por dónde ir y bueno… siempre está bueno charlar, pero después llega un momento en el que, una vez que tenés todo pactado, dejás que todo fluya para no estar como muy robotizado durante la toma”, explicó Valentina, dando cuenta del profesionalismo y la preparación detrás de la escena que tanto ha llamado la atención.