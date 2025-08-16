Ultrahot: la reacción de María Becerra y Valentina Zenere a su beso
La nueva serie spin-off de El Marginal, disponible en Netflix, ya causa comentarios por sus escenas más intensas entre las protagonistas.
Desde su estreno en Netflix el 14 de agosto, En el barro, el spin-off de El Marginal, se convirtió en uno de los títulos más comentados por los fans, no solo por la historia de tensión y drama carcelario, sino también por algunas escenas que están generando fuerte repercusión, como el momento hot entre María Becerra y Valentina Zenere. En un clip promocional difundido por la plataforma, ambas actrices reviven la escena más intensa y comparten sus sensaciones al momento de grabarla, dejando ver la preparación y la confianza que se generó detrás de cámaras.
María Becerra se mostró sincera al recordar la escena: aseguró que, aunque resultó impactante verla en pantalla y vestida de esa manera, nunca se sintió incómoda mientras actuaba. “No me sentí rara, ni incómoda, ni nada en ningún momento. ¡Y pensar que todo el mundo la va a ver!”, dijo, reflejando la mezcla de nervios y profesionalismo que implica filmar momentos de alta intimidad. La cantante y actriz explicó que, al estar interpretando, todo fluye de manera natural, y que la experiencia de meterse en el personaje permite superar cualquier incomodidad inicial.
Por su parte, Valentina Zenere destacó la estética y el resultado final de la escena, recordando con cariño su característico pelo rojo y la escenografía que acompañó el momento. “Qué lindo que se ve. Tomá para vos, televidente. Me encanta. Me encanta el resultado final de la escena. Y de toda la serie. Me parece que se ve hermoso”, confesó, dejando claro que la satisfacción artística fue tan importante como la exposición frente a la cámara.
Ambas actrices también remarcaron la importancia de la guía profesional durante la filmación. María contó que la presencia de la coach de intimidad permitió que todo se desarrollara de manera segura y consensuada, con pautas claras que luego dejaban espacio para la espontaneidad. “Con María la verdad es que súper bien. Obviamente que siempre está la coach de intimidad que nos ayuda con absolutamente todo, teníamos muy en claro por dónde ir y bueno… siempre está bueno charlar, pero después llega un momento en el que, una vez que tenés todo pactado, dejás que todo fluya para no estar como muy robotizado durante la toma”, explicó Valentina, dando cuenta del profesionalismo y la preparación detrás de la escena que tanto ha llamado la atención.
