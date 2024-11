La exorbitante cifra que habría cobrado Pampita para ir al programa de Susana Giménez

Sin embargo, en las últimas horas, revelaron que Carolina habría recibido una exorbitante cifra en dólares para sentarse este domingo en el living de la diva.

En las últimas horas, en Socios del Espectáculo, revelaron el importante monto que habría cobrado la modelo para asistir al programa de este domingo.

“Para ella se terminaron los proyectos, el amor, pero lo que no se terminó es Pampita y los negocios. Acá no se miente y vamos a la fuente. No tenemos muchas primicias pero cuando las tenemos son de verdad. Para estar sentada en el living de Susana Giménez, para evitar cartas documento y todos los enojos que pueden llegar a venir, habría cobrado 30 mil dólares por estar sentada en su programa”, lanzó sin vueltas Adrián Pallares.

Y, sumó: “Es una cifra que es un montón, pero dentro de todo...”, consideró, para después lanzar una crítica humorística a cómo se desenvolvió la nota. “¡Te estafaron, Susana! Salí corriendo y andá a la comisaría a hacer la denuncia".

“La producción de Susana dijo ‘ella va a saber ir sacándole...’, pero la frase que terminó diciendo fue ‘no me podés hacer esto’. Como diciendo ‘con lo que te pagamos’”, opinó el periodista picante.

En medio de tanta polémica, Mariana Brey defendió a Carolina. “Tampoco es que no dijo nada. No contó en detalle la ruptura. Dijo lo suficiente como que pasó algo como para que todo se rompa en 24 horas”, dijo la panelista.