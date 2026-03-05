Lizy Tagliani rompió silencio sobre su posible salida de La Peña de Morfi: qué dijo

Por su parte, Diego Leuco también aportó su visión sobre el estado actual de la producción. El periodista coincidió en que el panorama todavía es difuso: "Todavía no hay nada confirmado". Según su análisis, la demora responde a una etapa de reestructuración interna de la señal: "El canal está en proceso de transición, están terminando de definir algunas cosas".

A pesar de los rumores constantes sobre cambios de nombres en el programa, Leuco manifestó sentirse respaldado por la empresa y tranquilo respecto a su lugar en la grilla del año: "Yo, por suerte, tengo una relación espectacular con Telefe y siempre manifestaron que tienen la idea de que siga siendo parte del canal. Cuando tomen una decisión supongo que me lo van a comunicar. Veo que casi todas las semanas hay noticias vinculadas a la conducción de La Peña, lo que me parece buenísimo porque da cuenta que es un programa importante, en un canal muy grande".

Finalmente, el conductor dejó en claro que su agenda profesional ya cuenta con el espacio reservado para el ciclo: "Yo estoy tranquilo, contento, y en mi año laboral tengo contemplada La Peña de Morfi, como desde hace tres años".