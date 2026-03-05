Lizy Tagliani rompió silencio sobre su posible salida de La Peña de Morfi: qué dijo
La conductora reveló los detalles de su continuidad en el programa de Telefe, así como la posibilidad de la llegada de Soledad Pastorutti.
A medida que transcurre el mes de marzo, una de las mayores incógnitas de la televisión argentina sigue siendo la continuidad de La Peña de Morfi. El ciclo creado por Gerardo Rozín aún no ha confirmado su regreso a la pantalla de Telefe, y el silencio por parte de la emisora ha disparado una ola de especulaciones sobre posibles renovaciones en su staff de conductores y la fecha definitiva de su debut en 2026.
Ante la falta de anuncios oficiales, las cámaras de Intrusos (América TV) buscaron la palabra de sus últimos protagonistas. Lizy Tagliani y Diego Leuco, quienes estuvieron al frente del programa en la temporada anterior, se refirieron a la situación actual y a los rumores que sitúan a Soledad Pastorutti como una posible incorporación de peso para el ciclo dominical.
La palabra de Lizy Tagliani: "A mí no me llamaron todavía"
Con su habitual frescura, Lizy Tagliani reconoció que, hasta el momento, no ha recibido una convocatoria formal para retomar su lugar en el programa. Al ser consultada sobre las promociones que circulan en el canal, la conductora fue cauta: "¿Hay promo ya? No la vi. Capaz pusieron el logo del programa porque quieren que vuelva La Peña pero nada más. A mi no me llamaron todavía, al menos no me dijeron que no voy a seguir".
Respecto a la posibilidad de que "La Sole" se sume a la conducción, Lizy se mostró sumamente entusiasmada, a pesar de desconocer si existe una negociación real. Para ella, la cantante santafesina reúne todas las condiciones necesarias para el formato: "No sabía nada pero sería genial. No sé si podrá por sus compromisos, pero ella es bárbara porque sabe de música, de cocina, todo. Es ideal".
Además, Tagliani sugirió que el retraso podría deberse a cuestiones administrativas entre la productora y el canal: "Para mí todavía tiene que reunirse la productora con el Canal para saber si sigue el programa y recién después, definirán los conductores. Ni idea". Sobre su contacto con las autoridades, admitió que prefiere esperar definiciones concretas: "Si tengo que preguntar algo, se lo pregunto directamente a Gustavo Yankelevich. Él igual me dice las cosas cuando están listas porque sabe soy re bocona".
Por su parte, Diego Leuco también aportó su visión sobre el estado actual de la producción. El periodista coincidió en que el panorama todavía es difuso: "Todavía no hay nada confirmado". Según su análisis, la demora responde a una etapa de reestructuración interna de la señal: "El canal está en proceso de transición, están terminando de definir algunas cosas".
A pesar de los rumores constantes sobre cambios de nombres en el programa, Leuco manifestó sentirse respaldado por la empresa y tranquilo respecto a su lugar en la grilla del año: "Yo, por suerte, tengo una relación espectacular con Telefe y siempre manifestaron que tienen la idea de que siga siendo parte del canal. Cuando tomen una decisión supongo que me lo van a comunicar. Veo que casi todas las semanas hay noticias vinculadas a la conducción de La Peña, lo que me parece buenísimo porque da cuenta que es un programa importante, en un canal muy grande".
Finalmente, el conductor dejó en claro que su agenda profesional ya cuenta con el espacio reservado para el ciclo: "Yo estoy tranquilo, contento, y en mi año laboral tengo contemplada La Peña de Morfi, como desde hace tres años".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario