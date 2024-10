La expareja de Jorge Lanata aseguró que Elba Marcovecchio le había prohibido el ingreso al hospital

ex lanata.mp4

La palabra de Elba Marcovecchio

En la mañana del jueves, Elba Marcovecchio habló en televisión sobre cómo había pasado la noche Jorge Lanata tras su cuarta operación desde que está internado en el Hospital Italiano. “Pasó la noche bien, yo estuve ayer a la noche, el post es lo que a todos nos da un poco de temor. Estoy angustiada porque es mi compañero, es el hombre que amo”, expresó la abogada sobre la salud del periodista.

“Se dijo que las invitaron a retirarse porque habría habido un escándalo...”, le consultó el cronista sobre las hijas del conductor, a lo que ella desmintió: “No, no me crucé con las chicas, para nada, no me crucé con nadie en ningún momento”.

El último deseo de Jorge Lanata

Yanina Latorre dio una impactante primicia sobre la salud de Jorge Lanata, quien atraviesa una complicada internación. Cabe recordar que la angelita mantiene una amistad con el periodista desde que trabajaron juntos en Lanata sin Filtro.

En este contexto, la panelista reveló un deseo que el conductor expresó sobre su vida. “Siempre le dijo a Elba que no quería vivir boludo. Él mencionó que ese es su límite, ni vivir boludo, ni que lo vean boludo”, declaró Latorre al aire de LAM.

