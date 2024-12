La expareja de Keita Baldé rompió el silencio y apuntó contra Wanda Nara: qué dijo

“Querido Juan! En primer lugar, quería agradecerte por la buena persona que te mostraste conmigo, cuando en enero de 2023 salió a la luz toda la tormenta mediática que involucra a mi marido, inmediatamente entendiste el sufrimiento que sentía y siempre respetaste mi silencio y mi privacidad. Precisamente por eso, a pesar de que me inundan los mensajes de periodistas que me ofrecen entrevistas, decido dar mi opinión a través de una carta entregada a usted”, comenzó diciendo Simona en el escrito que envió a Etchegoyen.

Qué dijo la expareja de Keita Baldé sobre Wanda Nara

Simona Guatieri

Luego Guatieri afirmó: “He decidido no aparecer en vídeos ni en televisión porque dejo los chismes a quienes han construido una “carrera” en ello y a mí no me concierne, sí me gusta aparecer para lo que trabajo, ¡el sector de la moda!. Para mí fue un año devastador a nivel mental y físico porque una separación con dos niños pequeños no fue fácil sobre todo bajo una tormenta mediática y repito no es lo que me preocupa porque aunque fui esposa de un futbolista, siempre he dado un paso atrás en la carrera de mi marido, a diferencia de muchos que se exponen, ¡a veces incluso dañando la imagen de su marido!”.

Y continuó: “Me casé en mayo de 2022 en el Lago de Como, una fiesta fabulosa con 200 invitados, sentí que estaba viviendo un sueño pero ¡¡ese fue el día del fin!! Dos meses después de esta fecha, el esposo de la señora me contactó y me dijo que había habido una reunión en su casa entre mi esposo y su esposa, ¡con evidencia tomada de la cámara interna de la casa! ¡Te aseguro que lo que viste es súper claro! Después de esto hubo aquella famosa reunión en Dubai…Pero lo peor es que cuando te llamé con mi marido (habla de su conversación con Juan Etchegoyen de aquel momento) para desmentir todo lo que salía de ti en Argentina, media hora después de esa llamada me envió la señora que había acompañado a mi marido durante días en Dubai, fue ella quien me envió por WhatsApp las fotos de ella junto a mi marido con chats incluidos entre los dos”, expresó Simona sobre lo ocurrido entre su ex esposo y Wanda Nara.

“Creo que lo hizo porque no le gustaron las palabras que dijimos: ¡es decir, que no tenemos nada en común con esa gente que vive del chisme! ¡Quizás se sintió juzgada! No lo sé... lo que sé es que una mujer que se acuesta con mi marido y luego me manda fotos, ¡no sé cómo llamarla! No os cuento más detalles porque son horrorosos!!! Lo que me entristece es que, lamentablemente, para hacerles la guerra, ¡¡se volverá a hablar de esta terrible historia!! Terminamos en la boca de los leones... ¡esta cosa saldrá cuando la necesiten!”, opinó Guatieri.

Después habló sobre su situación actual: “¡Solo quiero centrarme en mis hijos, que son dos niños maravillosos que también sufrieron mucho en esta tormenta! Volví a trabajar en la moda como modelo y hoy me sigue una de las agencias más fuertes aquí en Italia y siempre les agradeceré la oportunidad, ¡así que solo lo mejor para mí y mis hijos! ¡Gracias por tocar siempre esta historia con tacto!”.