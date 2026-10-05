La explicación de Facundo Moyano a Moria Casán tras su aparición con Candela Arizaga en Madrid
El ex diputado habló nuevamente con la One tras aparecer con su novia en Madrid y explicó por qué no estaría incumpliendo con la Justicia.
El mapa mediático quedó en absoluta conmoción luego de que trascendieran imágenes de Facundo Moyano junto a Candela Arizaga durante su estadía en España. En medio de las repercusiones, el dirigente mantuvo una conversación exclusiva con Moria Casán, quien se encargó de revelar los detalles y las definiciones más contundentes en el aire de su ciclo televisivo "La mañana con Moria".
Antes de adentrarse en la postura del protagonista, la conductora avisó a la audiencia sobre las intenciones del dirigente: “Estoy hablando con él. Tiene muchas cosas para decir”. Seguidamente, la diva profundizó sobre el escenario y explicó la cautela con la que el dirigente planea expresarse públicamente, remarcando que “está buscando un tiempo” adecuado para salir al cruce de los trascendidos.
La contundente frase sobre la restricción y el análisis de su situación judicial
Al ser abordado por la diva tras ser fotografiado con Arizaga en suelo europeo, Moyano fue categórico a la hora de defender la legalidad de su encuentro en el exterior: “No estamos violando ninguna perimetral porque nos rige en país extranjero”, fue la frase que le transmitió directamente a Casán.
A su vez, el piso del programa debatió los alcances del viaje y el estatus legal del dirigente. La panelista Amalia Guiñazú cuestionó los permisos de salida señalando que “él puede salir del país, pero si tuviera una causa abierta como cualquier hijo de vecino no debería, porque corre peligro de fuga”, agregando luego con tono crítico: “Como es el hijo de Moyano, no sé qué ha dicho el juez. Aparentemente no hay peligro de fuga”. De todas formas, en la mesa aclararon los pasos formales de la tramitación sosteniendo que “aparte está imputado. Lo único que tiene que hacer es avisarle a la fiscal y por eso viajó”.
Por su parte, el periodista Pampa Mónaco analizó las particularidades del expediente y la endeblez probatoria del caso, expresando que “esta causa básicamente pende de la declaración de un solo policía. Tiene una veintena de testigos”. Finalmente, Mónaco puso el foco en los propios dichos atribuidos a la denunciante para contextualizar la denuncia: “La misma supuesta víctima de violencia de género dice que tuve un brote psicótico, que no fue violento con ella”.
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