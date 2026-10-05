La explicación de Facundo Moyano a Moria Casán tras su aparición con Candela Arizaga en Madrid

A su vez, el piso del programa debatió los alcances del viaje y el estatus legal del dirigente. La panelista Amalia Guiñazú cuestionó los permisos de salida señalando que “él puede salir del país, pero si tuviera una causa abierta como cualquier hijo de vecino no debería, porque corre peligro de fuga”, agregando luego con tono crítico: “Como es el hijo de Moyano, no sé qué ha dicho el juez. Aparentemente no hay peligro de fuga”. De todas formas, en la mesa aclararon los pasos formales de la tramitación sosteniendo que “aparte está imputado. Lo único que tiene que hacer es avisarle a la fiscal y por eso viajó”.