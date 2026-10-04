Las fotos y los videos prohibidos de Candela Arizaga en Madrid: ¿Facundo Moyano volvió a romper la perimetral?

A través de sus historias de Instagram, plataforma en la que reúne 375 mil seguidores, la influencer publicó un video recostada sobre una camilla mientras un profesional le aplicaba bótox en la zona de la frente.

Arizaga no tuvo inconvenientes en mostrar el procedimiento y acompañó las imágenes con un mensaje en el que contó de qué se trataba y se refirió al dolor que podía provocar la aplicación.

“Bótox. Paso a paso. Les juro que no duele”, escribió junto al video.