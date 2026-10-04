Las fotos y los videos prohibidos de Candela Arizaga en Madrid: ¿Facundo Moyano volvió a romper la perimetral?
La runner habría salido del país vía Chile y allí se habría tomado un vuelo a Madrid para reencontrarse con su ex. Los detalles del caso.
En medio de una situación legal compleja y sumamente expuesta, Facundo Moyano y Candela Arizaga volvieron a quedar situados en el foco de la tormenta. En el transcurso de las últimas horas se dio a conocer que la joven emprendió un viaje con destino a la ciudad de Madrid, lugar en el cual se halla asentado actualmente el exdiputado, lo que encendió las alarmas debido al expediente judicial que los involucra a ambos.
El dato fue revelado por el periodista Hugo Macchiavelli, quien difundió una fotografía que confirma la estadía de Candela en territorio español. La coincidencia geográfica de ambos en la capital de España causó una fuerte repercusión, puesto que sobre el dirigente político rigen restricciones judiciales que le prohíben de manera tajante cualquier tipo de acercamiento o comunicación con la joven.
El traslado de Arizaga a Europa salió a la luz apenas unos días más tarde de que se supiera que Moyano había tomado la decisión de viajar a la capital española, luego de haber protagonizado una polémica entrevista con Moria Casán.
A la par de estos movimientos en el exterior, la causa que tramita en la Justicia sigue su curso y suma elementos determinantes. Un peritaje reciente realizado sobre los dispositivos móviles de ambos involucrados arrojó que las señales de sus teléfonos coincidieron en las cercanías del hotel porteño donde el exdiputado permaneció hospedado durante el mes de septiembre. Este informe técnico resulta crucial para los investigadores, quienes buscan determinar si existió una reunión presencial entre los dos cuando ya se encontraba plenamente vigente la prohibición de contacto.
Horas antes de la difusión de estas fotos y videos, la joven de 23 años llamó la atención al revelar el nuevo procedimiento estético que decidió realizarse y mostrar el paso a paso ante sus seguidores.
A través de sus historias de Instagram, plataforma en la que reúne 375 mil seguidores, la influencer publicó un video recostada sobre una camilla mientras un profesional le aplicaba bótox en la zona de la frente.
Arizaga no tuvo inconvenientes en mostrar el procedimiento y acompañó las imágenes con un mensaje en el que contó de qué se trataba y se refirió al dolor que podía provocar la aplicación.
“Bótox. Paso a paso. Les juro que no duele”, escribió junto al video.
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