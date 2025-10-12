Se estrelló un helicóptero en concurrida playa de Los Ángeles: hay cinco heridos

El número de matrícula del helicóptero accidentado era N222EX. Se trata de un helicóptero BELL 222 de 1980 con diez asientos y dos motores, según la Administración de Aviación Federal.

El New York Post informó que el motor trasero aparentemente dejó de funcionar, momento en el que el helicóptero entró en barrena y se estrelló.

Bochorno: Cristina Pérez quiso defender a Milei y toda la mesa de Mirtha la dejó en orsai

Este sábado, La Noche de Mirtha contó con nuevos invitados. En esta oportunidad, Marcos Novaro, Gladys La Bomba Tucumana, Cristina Pérez, Maximiliano Pullaro y Valentina Bassi fueron los elegidos para estar en la Mesaza, que genera picantes debates.

Como suele ocurrir, Mirtha Legrand va pasando por todos los temas, sin filtro, y desata polémicos intercambios. Esta no fue la excepción, ya que Gladys La Bomba Tucumana expuso y dejó sin palabras a Cristina Pérez, que intentaba defender al gobierno de Javier Milei.

Todo se desató cuando comenzaron a hablar del alcance del narcotráfico en el país y su influencia sobre los sectores más sensibles del poder.

Ante esto, Cristina Pérez dijo: “Entonces tenés los laboratorios, las compañías de aviones, porque este Machado tenía aviones, el poder y los tentáculos del narcotráfico impregnan el poder porque quieren llegar a la fase del narcoestado.”

Acto seguido, la cantante se dirigió a la conductora y dio su golpe letal. “Y todo eso, Mirtha, todo eso que está diciendo Cristina Pérez, todo eso en el gobierno de Milei, ¿qué opina usted?”, lanzó filosa.

“Todo eso es posible con un gobierno flojo, con un gobierno que no investiga.”, dijo la conductora, mientras que la periodista quedó en silencio, bajo la atenta mirada del resto de los invitados.