Tini Stoessel será la madrina de la hija de un futbolista

Pero Stoessel no se quedó solamente con el comentario. Poco después, compartió la primera fotografía del anuncio en sus historias de Instagram y la acompañó con Daisies, la canción de Justin Bieber. Sobre la imagen escribió "TE AMO TE AMO", junto a emojis de llanto y corazones blancos.

Carola Gil confirmó que Tini será la madrina

La confirmación llegó poco después, cuando Leandro Saifir se comunicó en vivo con Carola desde Rumis, el programa de Lizardo Ponce en La Casa Streaming, para felicitarla por la llegada de su primera hija.

Durante la charla, Gil reveló que está esperando una nena y contó entre risas: "Se viene una pequeña Carolita". Sin embargo, aclaró que el nombre verdadero ya está elegido, aunque por el momento prefiere mantenerlo en secreto.

Uno de los momentos más esperados de la entrevista llegó cuando le preguntaron quiénes serán los padrinos de la bebé. Carola comenzó a explicar la elección y mencionó al hermano de Nicolás: "No, chicos, claramente el hermano de Nicolás", para luego confirmar el lugar que ocupará su amiga de toda la vida: "Y Tini, obvio que va".

Al explicar por qué eligieron a esas personas para acompañar a su hija, la futura mamá agregó: "Es una cuestión también de mi primera hija".

Sobre cómo atraviesa el embarazo, Carola se mostró completamente feliz y aseguró que se encuentra disfrutando de esta nueva etapa. "Estoy en mi mejor momento de plenitud y felicidad absoluta. Me siento bárbara. No tuve una náusea, nada", contó.

De esta manera, Tini Stoessel no solo recibió con emoción la noticia de la llegada de la bebé de una de sus amigas más cercanas, sino que además tendrá un lugar especial en la vida de la pequeña: será su madrina.