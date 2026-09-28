Un Poco de Ruido hizo historia en Vélez con una multitudinaria zapada de más de cuatro horas

La llamada “jodita” también tuvo su espacio con las presentaciones de Los Turros, Alan DLC, El Tecla, Jackita, El Judas, El Guachoon, El Apache Ness y El Villano. Más tarde, la música continuó con Traiko, que interpretó “Sobreviviendo” y “Para la gilada”; Román El Original, con “Tu maestro”; MC Caco, con “Por Panamericana”; y Santi Cairo, con “Pibe cantina”.

En el tramo final apareció una de las figuras que más expectativa había generado: Paulo Londra, quien se sumó con “Adán y Eva” y “Chica paranormal”. Después llegaron Desakta2, con “Mónaco”; Nico Mattioli, con “Tramposa y mentirosa”; El Mago, con “Te vas a arrepentir”; y Dalila, que interpretó “Cóncavo y convexo” y “Muero por ti”.

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La recta final también tuvo la presencia de Luciano Pereyra y Eze, quienes junto a Dany Hoyos cantaron “Enséñame a vivir sin ti”. Uno de los momentos de mayor euforia llegó con Quevedo, que hizo vibrar al público con “Columbia” y “Fernet”.

El cierre quedó en manos de Ariel El Traidor, que junto a Pinky, Damos y DJ Pipo repasó algunos de los clásicos que forman parte de la identidad del ciclo, entre ellos “Llegamos los pibes chorros”, “Sentimiento villero” y “Andrea”. La despedida estuvo acompañada por una puesta de luces y pirotecnia que coronó una noche multitudinaria.

Más allá de la cantidad de artistas que pasaron por el escenario, el show representó un punto de inflexión para Un Poco de Ruido. El programa, que nació en un estudio y creció impulsado por las audiencias digitales, consiguió trasladar esa comunidad a un estadio con capacidad para decenas de miles de personas.

El Vélez agotado funcionó así como una demostración del alcance que alcanzó el fenómeno: una propuesta nacida en el streaming que logró conectar distintas generaciones a través de la cumbia y convertir una tradicional zapada entre amigos en un espectáculo masivo.