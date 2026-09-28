Un Poco de Ruido hizo historia en Vélez con una multitudinaria zapada de más de cuatro horas
El fenómeno de streaming agotó el estadio ante 45 mil personas y reunió a artistas de distintos géneros en una noche a puro ritmo, cruces y cumbia.
Lo que comenzó como una reunión entre amigos para compartir música terminó convertido en un verdadero fenómeno masivo. Un Poco de Ruido llegó por primera vez a un estadio y lo hizo con entradas agotadas en Vélez, donde reunió a unas 45.000 personas en una noche que se extendió durante más de cuatro horas.
Pinky, Damos y DJ Pipo, los anfitriones del popular ciclo de streaming, trasladaron al escenario la dinámica que los convirtió en uno de los contenidos musicales más seguidos de Argentina. El clásico mostrador, las pantallas y la banda fueron parte de una puesta especialmente pensada para llevar al formato estadio la espontaneidad y cercanía que caracterizan al programa.
Desde el comienzo, la propuesta estuvo atravesada por la diversidad de artistas y estilos. Uriel Lozano fue el encargado de abrir la jornada con “Conmigo te gustó” y “Pechos calientes”. Después fue el turno de Supermerk2, que interpretó “La lata” y “La resaka”, mientras que Dani Banda Uno pasó por el escenario con “La primicia” y Jimmy y su Combo Negro hizo lo propio con “La pollera colorá”.
Una fiesta con figuras de distintos géneros
La lista de invitados continuó con LBC junto a Euge Quevedo, que interpretaron “Obsesión”, además de Mau y Ricky con “Desconocidos” y Sebastián Mendoza con “Hola amigo”. También participaron Junior, con “Te llamé”; Hernán y La Champions Liga, con “Dime si eres feliz”; y Diego Mujica, con “El perdedor”.
Uno de los grandes momentos de la noche llegó de la mano de Amar Azul, que hizo cantar a todo el estadio con “Yo tomo licor”. Luego aparecieron Damaris, con “La loba”, y Ale Ceberio, con “Mi cama no habla”.
La llamada “jodita” también tuvo su espacio con las presentaciones de Los Turros, Alan DLC, El Tecla, Jackita, El Judas, El Guachoon, El Apache Ness y El Villano. Más tarde, la música continuó con Traiko, que interpretó “Sobreviviendo” y “Para la gilada”; Román El Original, con “Tu maestro”; MC Caco, con “Por Panamericana”; y Santi Cairo, con “Pibe cantina”.
En el tramo final apareció una de las figuras que más expectativa había generado: Paulo Londra, quien se sumó con “Adán y Eva” y “Chica paranormal”. Después llegaron Desakta2, con “Mónaco”; Nico Mattioli, con “Tramposa y mentirosa”; El Mago, con “Te vas a arrepentir”; y Dalila, que interpretó “Cóncavo y convexo” y “Muero por ti”.
La recta final también tuvo la presencia de Luciano Pereyra y Eze, quienes junto a Dany Hoyos cantaron “Enséñame a vivir sin ti”. Uno de los momentos de mayor euforia llegó con Quevedo, que hizo vibrar al público con “Columbia” y “Fernet”.
El cierre quedó en manos de Ariel El Traidor, que junto a Pinky, Damos y DJ Pipo repasó algunos de los clásicos que forman parte de la identidad del ciclo, entre ellos “Llegamos los pibes chorros”, “Sentimiento villero” y “Andrea”. La despedida estuvo acompañada por una puesta de luces y pirotecnia que coronó una noche multitudinaria.
Más allá de la cantidad de artistas que pasaron por el escenario, el show representó un punto de inflexión para Un Poco de Ruido. El programa, que nació en un estudio y creció impulsado por las audiencias digitales, consiguió trasladar esa comunidad a un estadio con capacidad para decenas de miles de personas.
El Vélez agotado funcionó así como una demostración del alcance que alcanzó el fenómeno: una propuesta nacida en el streaming que logró conectar distintas generaciones a través de la cumbia y convertir una tradicional zapada entre amigos en un espectáculo masivo.
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