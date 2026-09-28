MTV VMAs 2026: todos los ganadores de la gran noche de la música
La ceremonia reunió a las grandes figuras de la industria y tuvo a Madonna como protagonista de una noche de homenajes, shows y premios.
Los MTV Video Music Awards 2026 se celebraron este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, en una gala que reunió a grandes figuras de la música internacional y dejó una nueva lista de artistas reconocidos por sus trabajos audiovisuales.
La ceremonia tuvo como gran protagonista de la apertura a Madonna, quien regresó al escenario de los VMAs después de 23 años. La artista, que había sido nominada en 13 categorías, volvió a la premiación por primera vez desde 2003, cuando compartió uno de los momentos más recordados de la historia de los premios junto a Britney Spears y Christina Aguilera.
La gala estuvo conducida por Snoop Dogg y volvió a tener como protagonista al histórico trofeo en forma de astronauta, conocido originalmente como “Moonman” y rebautizado posteriormente como “Moon Person”.
Los artistas que se presentaron en los MTV VMAs 2026
A lo largo de la noche, el público pudo disfrutar de distintas actuaciones en vivo. Entre los artistas que se subieron al escenario estuvieron Bruno Mars, LISA, RAYE, Shaboozey, Gunna, Sienna Spiro, GENER8ION y Yung Lean, entre otros.
En cuanto a las nominaciones, Taylor Swift llegó a la ceremonia con nueve candidaturas, mientras que Ariana Grande y Sabrina Carpenter contaron con siete cada una. Por su parte, Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson obtuvieron cinco nominaciones.
Una de las categorías más importantes de la noche fue Video of the Year, que tuvo entre sus nominados a Ariana Grande, Bruno Mars, GENER8ION, Madonna, Sabrina Carpenter y Taylor Swift.
Los homenajes y reconocimientos de la ceremonia
La edición 2026 también estuvo marcada por distintos homenajes y premios especiales. Nirvana recibió el Video Vanguard Award, uno de los reconocimientos más importantes que entrega MTV para distinguir el impacto y la trayectoria de un artista o grupo en el universo de los videoclips.
Además, Taylor Swift fue reconocida con el primer MTV VMA Artist Director Honors, un nuevo galardón destinado a artistas que dirigen algunos o todos sus propios videos musicales.
Otro de los momentos destacados de la ceremonia fue el homenaje a George Michael, fallecido en 2016 a los 53 años. RAYE, Sombr y Teddy Swims participaron del tributo al cantante, mientras que Adam Blackstone estuvo a cargo de la dirección musical del espectáculo.
Con una noche atravesada por grandes actuaciones, homenajes y reconocimientos, los MTV VMAs 2026 volvieron a reunir a las principales figuras de la industria y ya dejaron definidos a sus ganadores en cada una de las categorías.
A continuación, todos los ganadores de los MTV Video Music Awards 2026:
Video del año
- Ariana Grande, “hate that i made you love me” – Republic Records
- Bruno Mars, “I Just Might” – Atlantic Records
- GENER8ION, “STORM starring Yung Lean” – Iconoclast Music
- Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records
- Sabrina Carpenter, “Tears”– Island
- Taylor Swift, “The Fate of Ophelia” – Republic Records - GANADORA
Artista del Año
- Ariana Grande – Republic Records
- Bruno Mars – Atlantic Records
- Madonna – Warner Records - GANADORA
- Morgan Wallen – Big Loud/Mercury Records
- Sabrina Carpenter – Island
- Taylor Swift – Republic Records
Canción del Año
- BTS, “Swim” – BIGHIT MUSIC
- Ella Langley, “Choosin’ Texas” – Columbia Records
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI, “Golden” – Republic Records/Visva Records
- Madonna & Sabrina Carpenter, “Bring Your Love” – Warner Records
- Olivia Dean, “Man I Need” – Island
- PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson” – Warner Records UK/Atlantic Records
- RAYE, “WHERE IS MY HUSBAND!” – Human Re Sources
Mejor Artista Nuevo
- Bella Kay – Atlantic Records
- CORTIS – BIGHIT MUSIC
- Magnus Ferrell – Visva Records/Republic Records
- Malcolm Todd – Columbia Records
- Myles Smith – RCA Records
- Sienna Spiro – Capitol Records - GANADORA
- Stella Lefty – Sandlot/Atlantic Outpost
Mejor Colaboración
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice, “Chains & Whips” – Roc Nation Distribution
- French Montana x Max B, “Ever Since U Left Me” – Coke Boys Records
- Madonna & Sabrina Carpenter, “Bring Your Love” – Warner Records - GANADORA
- PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson” – Warner Records UK/Atlantic Records
- Shakira & Burna Boy, “Dai Dai” – Sony Music US Latin
- Teyana Taylor & Lucky Daye, “Hard Part” – Def Jam Recordings
Mejor Pop
- Ariana Grande, “hate that i made you love me” – Republic Records
- Charli xcx, “SS26” – Atlantic Records
- LISA, “Dream featuring Kentaro Sakaguchi” – Lloud Co./RCA Records - GANADORA
- Olivia Rodrigo, “drop dead” – Geffen Records
- Sabrina Carpenter, “House Tour” – Island
- Tate McRae, “Nobody’s Girl” – RCA Records
- Taylor Swift, “The Fate of Ophelia” – Republic Records
Mejor Hip-Hop
- Cardi B featuring Kehlani, “Safe” – Atlantic Records
- Don Toliver, “E85” – Cactus Jack/ Atlantic Records
- Drake, “Janice STFU” – OVO/Republic Records
- Megan Thee Stallion, “LOVER GIRL” – Hot Girl Productions
- Travis Scott, “DUMBO” – Cactus Jack/Epic Records
- Tyler, The Creator, “SUGAR ON MY TONGUE” – Columbia Records
Mejor R&B
- Bruno Mars, “I Just Might” – Atlantic Records
- Chris Brown, “It Depends/Obvious” – RCA Records
- Dave & Tems, “Raindance” – Neighbourhood Recordings/Capitol Records
- Justin Bieber, “YUKON” – Def Jam Recordings
- Kehlani, “Folded” – Atlantic Records
- Mariah the Scientist & Kali Uchis, “Is It a Crime” – Epic Records
Mejor alternativo
- Geese, “Taxes” – Partisan Records/Play It Again Sam
- mgk & Fred Durst, “FIX UR FACE” – EST 19XX LLC/Interscope Records
- Noah Kahan, “The Great Divide” – Mercury Records
- Olivia Rodrigo, “the cure” – Geffen Records
- SOMBR, “Homewrecker” – SMB Music/Warner Records
- Tame Impala, “Dracula” – Columbia Records
- twenty one pilots, “Drag Path” – Fueled By Ramen
Mejor dance
- Bebe Rexha & Faithless, “New Religion” – Bebe Rexha Music LLC/EMPIRE
- Harry Styles, “Aperture” – Columbia Records
- Lady Gaga & Doechii, “RUNWAY” – Lil Monsters/Top Dawg Entertainment/Interscope Records/Capitol Records
- Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records - GANADORA
- PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson” – Warner Records UK/Atlantic Records
- Slayyyter, “DANCE…” – RECORDS/Columbia Records
- Tate McRae, “Nobody’s Girl” – RCA Records
Mejor Latino
- Anitta with Shakira, “Choka Choka” – Republic Records/UMLE
- Bad Bunny, “NUEVAYoL” – Rimas Entertainment
- Fuerza Regida, “TU SANCHO” – Rancho Humilde/Street Mob Records/Sony Music US Latin
- KAROL G, “Papasito” – Bichota Records/Interscope Records
- Rosalia featuring Yahritza Y Su Esencia, “La Perla” – Columbia Records
- Ryan Castro, Kapo & GANGSTA, “LA VILLA” – AWOO Corp./ Sony Music US Latin
- Shakira & Burna Boy, “Dai Dai” – Sony Music US Latin
Mejor K-pop
- BLACKPINK, “JUMP” – YG Entertainment
- BTS, “SWIM” – BIGHIT MUSIC
- CORTIS, “REDRED” – BIGHIT MUSIC
- KATSEYE, “PINKY UP” – HYBE x Geffen Records
- LE SSERAFIM (featuring j-hope of BTS), “SPAGHETTI” – SOURCE MUSIC
- LISA, “Dream featuring Kentaro Sakaguchi” – Lloud Co./ RCA Records
Mejor country
- Ella Langley, “Choosin’ Texas” – Columbia Records
- Kacey Musgraves, “Dry Spell” – Lost Highway/Interscope Records
- Lainey Wilson, “Somewhere Over Laredo” – Broken Bow Records
- Luke Combs, “Back in the Saddle” – Columbia Nashville
- Shaboozey, “Cowgirl” – American Dogwood/EMPIRE
- Stella Lefty, “Boston” – Sandlot/Atlantic Outpost
- Tucker Wetmore, “Brunette” – Back Blocks Music/Mercury Records
Mejor dirección
- Ariana Grande, “hate that i made you love me” – Republic Records
- Bruno Mars, “I Just Might” – Atlantic Records
- GENER8ION, “STORM starring Yung Lean” – Iconoclast Music
- Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records
- Sabrina Carpenter, “House Tour” – Island
- Taylor Swift, “Opalite” – Republic Records
Mejor dirección de arte
- Charli xcx, “SS26” – Atlantic Records
- Lady Gaga & Doechii, “RUNAWAY” – Lil Monsters/Top Dawg Entertainment/Interscope Records/Capitol Records
- Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records
- PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson” – Warner Records UK/Atlantic Records
- SOMBR, “My Body Isn’t Ready” – SMB Music/Warner Records
- Taylor Swift, “The Fate of Ophelia” – Republic Records
Mejor cinematografía
- A$AP Rocky, “PUNK ROCKY” – A$AP Worldwide/RCA Records
- Ariana Grande, “hate that i made you love me” – Republic Records
- LISA, “Dream featuring Kentaro Sakaguchi” – Lloud Co./ RCA Records
- Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records
- Shaboozey, “Cowgirl” – American Dogwood/EMPIRE
- Taylor Swift, “The Fate of Ophelia” – Republic Records
Mejor edición
- Ariana Grande, “hate that i made you love me” – Republic Records
- Bruno Mars, “I Just Might” – Atlantic Records
- LISA, “Dream featuring Kentaro Sakaguchi” – Lloud Co./ RCA Records
- Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records
- Sabrina Carpenter, “House Tour” – Island
- Taylor Swift, “The Fate of Ophelia” – Republic Records
Mejor coreografía
- GENER8ION, “STORM starring Yung Lean” – Iconoclast Music
- Harry Styles, “Dance No More” – Columbia Records
- KATSEYE, “PINKY UP” – HYBE x Geffen Records
- Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records
- Tate McRae, “Nobody’s Girl” – RCA Records
- Taylor Swift, “The Fate of Ophelia” – Republic Records
Mejor efectos visuales
- Ariana Grande, “hate that i made you love me” – Republic Records
- JISOO X ZAYN, “Eyes Closed” – Warner Records
- Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records
- PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson” – Warner Records UK/Atlantic Records
- RAYE featuring Hans Zimmer, “Click Clack Symphony.” – Human Re Sources
- Taylor Swift, “The Fate of Ophelia” – Republic Records
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