MTV VMAs 2026: todos los ganadores de la gran noche de la música

Una de las categorías más importantes de la noche fue Video of the Year, que tuvo entre sus nominados a Ariana Grande, Bruno Mars, GENER8ION, Madonna, Sabrina Carpenter y Taylor Swift.

Los homenajes y reconocimientos de la ceremonia

La edición 2026 también estuvo marcada por distintos homenajes y premios especiales. Nirvana recibió el Video Vanguard Award, uno de los reconocimientos más importantes que entrega MTV para distinguir el impacto y la trayectoria de un artista o grupo en el universo de los videoclips.

Además, Taylor Swift fue reconocida con el primer MTV VMA Artist Director Honors, un nuevo galardón destinado a artistas que dirigen algunos o todos sus propios videos musicales.

Otro de los momentos destacados de la ceremonia fue el homenaje a George Michael, fallecido en 2016 a los 53 años. RAYE, Sombr y Teddy Swims participaron del tributo al cantante, mientras que Adam Blackstone estuvo a cargo de la dirección musical del espectáculo.

Con una noche atravesada por grandes actuaciones, homenajes y reconocimientos, los MTV VMAs 2026 volvieron a reunir a las principales figuras de la industria y ya dejaron definidos a sus ganadores en cada una de las categorías.

A continuación, todos los ganadores de los MTV Video Music Awards 2026:

Video del año

Ariana Grande, “hate that i made you love me” – Republic Records

Bruno Mars, “I Just Might” – Atlantic Records

GENER8ION, “STORM starring Yung Lean” – Iconoclast Music

Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records

Sabrina Carpenter, “Tears”– Island

Taylor Swift, “The Fate of Ophelia” – Republic Records - GANADORA

Artista del Año

Ariana Grande – Republic Records

Bruno Mars – Atlantic Records

Madonna – Warner Records - GANADORA

Morgan Wallen – Big Loud/Mercury Records

Sabrina Carpenter – Island

Taylor Swift – Republic Records

Canción del Año

BTS, “Swim” – BIGHIT MUSIC

Ella Langley, “Choosin’ Texas” – Columbia Records

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI, “Golden” – Republic Records/Visva Records

Madonna & Sabrina Carpenter, “Bring Your Love” – Warner Records

Olivia Dean, “Man I Need” – Island

PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson” – Warner Records UK/Atlantic Records

RAYE, “WHERE IS MY HUSBAND!” – Human Re Sources

Mejor Artista Nuevo

Bella Kay – Atlantic Records

CORTIS – BIGHIT MUSIC

Magnus Ferrell – Visva Records/Republic Records

Malcolm Todd – Columbia Records

Myles Smith – RCA Records

Sienna Spiro – Capitol Records - GANADORA

Stella Lefty – Sandlot/Atlantic Outpost

Mejor Colaboración

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice, “Chains & Whips” – Roc Nation Distribution

French Montana x Max B, “Ever Since U Left Me” – Coke Boys Records

Madonna & Sabrina Carpenter, “Bring Your Love” – Warner Records - GANADORA

PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson” – Warner Records UK/Atlantic Records

Shakira & Burna Boy, “Dai Dai” – Sony Music US Latin

Teyana Taylor & Lucky Daye, “Hard Part” – Def Jam Recordings

Mejor Pop

Ariana Grande, “hate that i made you love me” – Republic Records

Charli xcx, “SS26” – Atlantic Records

LISA, “Dream featuring Kentaro Sakaguchi” – Lloud Co./RCA Records - GANADORA

Olivia Rodrigo, “drop dead” – Geffen Records

Sabrina Carpenter, “House Tour” – Island

Tate McRae, “Nobody’s Girl” – RCA Records

Taylor Swift, “The Fate of Ophelia” – Republic Records

Mejor Hip-Hop

Cardi B featuring Kehlani, “Safe” – Atlantic Records

Don Toliver, “E85” – Cactus Jack/ Atlantic Records

Drake, “Janice STFU” – OVO/Republic Records

Megan Thee Stallion, “LOVER GIRL” – Hot Girl Productions

Travis Scott, “DUMBO” – Cactus Jack/Epic Records

Tyler, The Creator, “SUGAR ON MY TONGUE” – Columbia Records

Mejor R&B

Bruno Mars, “I Just Might” – Atlantic Records

Chris Brown, “It Depends/Obvious” – RCA Records

Dave & Tems, “Raindance” – Neighbourhood Recordings/Capitol Records

Justin Bieber, “YUKON” – Def Jam Recordings

Kehlani, “Folded” – Atlantic Records

Mariah the Scientist & Kali Uchis, “Is It a Crime” – Epic Records

Mejor alternativo

Geese, “Taxes” – Partisan Records/Play It Again Sam

mgk & Fred Durst, “FIX UR FACE” – EST 19XX LLC/Interscope Records

Noah Kahan, “The Great Divide” – Mercury Records

Olivia Rodrigo, “the cure” – Geffen Records

SOMBR, “Homewrecker” – SMB Music/Warner Records

Tame Impala, “Dracula” – Columbia Records

twenty one pilots, “Drag Path” – Fueled By Ramen

Mejor dance

Bebe Rexha & Faithless, “New Religion” – Bebe Rexha Music LLC/EMPIRE

Harry Styles, “Aperture” – Columbia Records

Lady Gaga & Doechii, “RUNWAY” – Lil Monsters/Top Dawg Entertainment/Interscope Records/Capitol Records

Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records - GANADORA

PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson” – Warner Records UK/Atlantic Records

Slayyyter, “DANCE…” – RECORDS/Columbia Records

Tate McRae, “Nobody’s Girl” – RCA Records

Mejor Latino

Anitta with Shakira, “Choka Choka” – Republic Records/UMLE

Bad Bunny, “NUEVAYoL” – Rimas Entertainment

Fuerza Regida, “TU SANCHO” – Rancho Humilde/Street Mob Records/Sony Music US Latin

KAROL G, “Papasito” – Bichota Records/Interscope Records

Rosalia featuring Yahritza Y Su Esencia, “La Perla” – Columbia Records

Ryan Castro, Kapo & GANGSTA, “LA VILLA” – AWOO Corp./ Sony Music US Latin

Shakira & Burna Boy, “Dai Dai” – Sony Music US Latin

Mejor K-pop

BLACKPINK, “JUMP” – YG Entertainment

BTS, “SWIM” – BIGHIT MUSIC

CORTIS, “REDRED” – BIGHIT MUSIC

KATSEYE, “PINKY UP” – HYBE x Geffen Records

LE SSERAFIM (featuring j-hope of BTS), “SPAGHETTI” – SOURCE MUSIC

LISA, “Dream featuring Kentaro Sakaguchi” – Lloud Co./ RCA Records

Mejor country

Ella Langley, “Choosin’ Texas” – Columbia Records

Kacey Musgraves, “Dry Spell” – Lost Highway/Interscope Records

Lainey Wilson, “Somewhere Over Laredo” – Broken Bow Records

Luke Combs, “Back in the Saddle” – Columbia Nashville

Shaboozey, “Cowgirl” – American Dogwood/EMPIRE

Stella Lefty, “Boston” – Sandlot/Atlantic Outpost

Tucker Wetmore, “Brunette” – Back Blocks Music/Mercury Records

Mejor dirección

Ariana Grande, “hate that i made you love me” – Republic Records

Bruno Mars, “I Just Might” – Atlantic Records

GENER8ION, “STORM starring Yung Lean” – Iconoclast Music

Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records

Sabrina Carpenter, “House Tour” – Island

Taylor Swift, “Opalite” – Republic Records

Mejor dirección de arte

Charli xcx, “SS26” – Atlantic Records

Lady Gaga & Doechii, “RUNAWAY” – Lil Monsters/Top Dawg Entertainment/Interscope Records/Capitol Records

Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records

PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson” – Warner Records UK/Atlantic Records

SOMBR, “My Body Isn’t Ready” – SMB Music/Warner Records

Taylor Swift, “The Fate of Ophelia” – Republic Records

Mejor cinematografía

A$AP Rocky, “PUNK ROCKY” – A$AP Worldwide/RCA Records

Ariana Grande, “hate that i made you love me” – Republic Records

LISA, “Dream featuring Kentaro Sakaguchi” – Lloud Co./ RCA Records

Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records

Shaboozey, “Cowgirl” – American Dogwood/EMPIRE

Taylor Swift, “The Fate of Ophelia” – Republic Records

Mejor edición

Ariana Grande, “hate that i made you love me” – Republic Records

Bruno Mars, “I Just Might” – Atlantic Records

LISA, “Dream featuring Kentaro Sakaguchi” – Lloud Co./ RCA Records

Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records

Sabrina Carpenter, “House Tour” – Island

Taylor Swift, “The Fate of Ophelia” – Republic Records

Mejor coreografía

GENER8ION, “STORM starring Yung Lean” – Iconoclast Music

Harry Styles, “Dance No More” – Columbia Records

KATSEYE, “PINKY UP” – HYBE x Geffen Records

Madonna, “Confessions II – The Film” – Warner Records

Tate McRae, “Nobody’s Girl” – RCA Records

Taylor Swift, “The Fate of Ophelia” – Republic Records

Mejor efectos visuales