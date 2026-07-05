La familia de Indio Solari lo homenajeó a un mes de su partida con fotos de sus últimos días
El cantante de rock nacional falleció hace un mes tras sufrir un ACV. Su familia y miles de fans lo homenajearon nuevamente. Los detalles del posteo.
El dolor por la pérdida de una de las figuras más trascendentales de la cultura popular argentina sigue a flor de piel. A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia decidió homenajearlo con un emotivo posteo en sus redes sociales que conmocionó a los fanáticos del músico en esta fecha tan especial.
Sus seres queridos eligieron recordar al mítico artista con una postal de su intimidad cotidiana y un mensaje cargado de sensibilidad que rápidamente caló hondo en las plataformas digitales.
Su esposa, Virginia “Viru” Mones Ruiz, y su hijo Bruno compartieron una foto inédita de las últimas horas de vida del exlíder de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota". Cabe recordar que el cantante murió el pasado 5 de junio, después de sufrir un ACV hemorrágico en su casa de Parque Leloir. Este domingo, al cumplirse el primer mes de su triste partida, el entorno más cercano del vocalista eligió rendirle tributo públicamente.
La publicación realizada en los perfiles virtuales capturó un instante sumamente valioso y reservado de la rutina del cantante antes de su descompensación física. “Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto viejito“, se lee en la descripción del posteo que rápidamente se llenó de mensajes de cariño por parte de la militancia ricotera. Para cerrar la dedicatoria, firmaron el texto agregando las iniciales ”V y B” por Viru y Bruno.
Tal como detalló la familia en el texto aclaratorio, esa emblemática imagen fue tomada apenas unas horas antes de que el cantante sufriera el ACV hemorrágico en su residencia. En la postal en cuestión se lo puede observar caminando con tranquilidad por el parque de su propiedad de Parque Leloir, luciendo su clásico estilo urbano compuesto por un tapado negro, un pantalón bordó y sus infaltables anteojos de sol.
El homenaje virtual no se limitó a una sola fotografía para conmemorar este primer mes de ausencia. En la segunda imagen del posteo aparece la fotografía inédita que le sacó Gastón Daus -quien lo asistió, cuidó y fue su amigo durante casi tres décadas- en la que el artista aparece posando al aire libre en su casa, dejando en evidencia el estrecho lazo de confianza y fraternidad que los unió durante tantos años de trayectoria.
Como era de esperarse ante la enorme repercusión de la figura del cantante, la reacción colectiva de la marea de seguidores no tardó en manifestarse en el espacio digital. “Indio sos eterno”, escribió una fanática entre los más de mil comentarios que recibió la publicación a los pocos minutos de ser compartida, reflejando el sentimiento generalizado de un público que mantiene vivo el legado musical del ícono del rock nacional.
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