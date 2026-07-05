La familia de Indio Solari lo homenajeó a un mes de su partida con fotos de sus últimos días

El homenaje virtual no se limitó a una sola fotografía para conmemorar este primer mes de ausencia. En la segunda imagen del posteo aparece la fotografía inédita que le sacó Gastón Daus -quien lo asistió, cuidó y fue su amigo durante casi tres décadas- en la que el artista aparece posando al aire libre en su casa, dejando en evidencia el estrecho lazo de confianza y fraternidad que los unió durante tantos años de trayectoria.

Como era de esperarse ante la enorme repercusión de la figura del cantante, la reacción colectiva de la marea de seguidores no tardó en manifestarse en el espacio digital. “Indio sos eterno”, escribió una fanática entre los más de mil comentarios que recibió la publicación a los pocos minutos de ser compartida, reflejando el sentimiento generalizado de un público que mantiene vivo el legado musical del ícono del rock nacional.