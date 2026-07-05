Mirtha Legrand le dedicó un segmento de su programa a Ernestina Pais: ¿cómo fue el homenaje?

Consultado por los fuertes rumores que circularon en los medios de comunicación respecto a que la periodista no vio las señales de alerta del tren por estar hablando por celular al momento de cruzar las vías, el actor explicó de forma tajante: “Nadie la estaba apurando ni nada por el estilo. Ella llegaba muy puntual”.

Asimismo, Ramos reconstruyó la dramática secuencia en la que se enteraron del trágico desenlace en los camarines: “Le llega a Muscari un mensaje de una productora de un canal de televisión y es ahí que la empieza a llamar. Nos empezamos a enterar. El hijo fue a chequear a la casa y ahí estaba la policía esperándolo. Después de eso tuve que salir a decirle al público que se suspendía la función”.

Consternada por la muerte que sacudió al mundo del espectáculo, la diva de los almuerzos acotó con profundo pesar y lamento: “Qué tristeza, qué manera tan disparatada de morir. Se podría haber evitado”. El actor, por su parte, opinó sobre los motivos del siniestro vial: “Se confió, o entendió que era muy cortita la distancia. No sé lo que se le habrá pasado por la cabeza. Lo que pasó dentro de ese auto nunca lo vamos a saber”.

Hacia el cierre del bloque, el artista reveló cómo la vio en uno de los últimos encuentros íntimos que tuvieron durante los ensayos y las funciones de "El divorcio del año", destacando su resiliencia personal.

“Estaba tan feliz descubriéndose actriz en la obra. Es una gran pena. Ella quería pasar el mensaje de que se puede salir. Se fue vencedora. Al repetir el mensaje, se lo reafirmaba a ella misma”, concluyó. En ese sentido, y tras las profundas reflexiones juntos, Mirtha compartió un tape sobre el último paso de Ernestina en la mesaza donde ella habló abiertamente de sus adicciones y cómo se encontraba de salud actualmente.