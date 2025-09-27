La famosa película de ciencia ficción que está en Netflix y te va a dejar sin aliento
Estrenada en el 2015, esta producción tiene una duración de dos horas. Conocé todos los detalles en la nota.
Netflix es una de las plataformas de streaming más utilizadas en la actualidad, motivo por el cual añade diferentes películas o series constantemente para mantener su catálogo actualizado con las nuevas novedades. De esta manera, atrapa a cada espectador con producciones de alta calidad.
Si bien se pueden encontrar un amplio abanico de opciones, durante los últimos días llamó la atención la incorporación de un film atrapante: "Mad Max: Furia en el camino". Esta película se estrenó en 2015 en la pantalla grande y narra una historia de ciencia ficción a lo largo de 120 minutos.
Es tal el éxito de esta producción, que arrasó en los Premios Óscar 2016, llevándose seis estatuillas: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Edición, Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. Esto deja en claro que llegó para marcar un antes y después en la plataforma de streaming.
De qué trata "Mad Max: Furia en el camino"
En "Mad Max: Furia en el camino", Max es un sobreviviente solitario que termina involucrado en la desesperada fuga de Furiosa y un grupo de mujeres que buscan libertad.
Juntos se enfrentan a la persecución implacable de Immortan Joe y su ejército, desatando una batalla vertiginosa sobre ruedas en medio de un mundo desolado y brutal. Esta película de gran éxito en el mundo entero fue dirigida por George Miller, cineasta australiano.
Reparto de "Mad Max: Furia en el camino"
- Tom Hardy como Max Rockatansky
- Charlize Theron como Imperator Furiosa
- Nicholas Hoult como Nux
- Hugh Keays-Byrne como Immortan Joe
- Josh Helman como Slit
- Nathan Jones como Rictus Erectus
- Zoë Kravitz como Toast the Knowing
- Rosie Huntington-Whiteley como The Splendid Angharad
- Riley Keough como Capable
- Abbey Lee como The Dag
Tráiler de "Mad Max: Furia en el camino"
