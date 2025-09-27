La famosa película de ciencia ficción que está en Netflix y te va a dejar sin aliento

Es tal el éxito de esta producción, que arrasó en los Premios Óscar 2016, llevándose seis estatuillas: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Edición, Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. Esto deja en claro que llegó para marcar un antes y después en la plataforma de streaming.