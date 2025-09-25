Netflix: la serie con un triángulo amoroso que te va a mantener atrapado frente al televisor

Además, el giro final sorprendió incluso a quienes habían leído la novela en la que se basa. El desenlace dejó a la audiencia dividida: algunos lo consideran una genialidad inesperada, mientras que otros lo catalogaron de excesivamente rebuscado. Sin embargo, nadie puede negar que el cierre de la historia es inolvidable.

Reparto de "Detrás de sus ojos"

Simona Brown (Louise)

Eve Hewson (Adele)

Tom Bateman (David)

Robert Aramayo (Rob)

El elenco logra transmitir a la perfección la sensación de incertidumbre y atrapamiento, elementos clave para que la serie se haya convertido en una de las más comentadas del catálogo.

Tráiler de "Detrás de sus ojos"