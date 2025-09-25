Netflix: la serie con un triángulo amoroso que te va a mantener atrapado frente al televisor
Un relato lleno de misterio y tensión se esconde detrás de una de las series más atrapantes de Netflix.
El universo de Netflix se caracteriza por su constante variedad de propuestas, pero solo algunas alcanzan la categoría de joyas imperdibles. En este caso, se trata de una miniserie británica de apenas seis capítulos que consigue atrapar con una combinación de drama, suspenso y erotismo, consolidándose como un verdadero fenómeno dentro del género.
La producción tiene la particularidad de estar basada en una exitosa novela contemporánea, lo que le otorga un relato sólido y lleno de matices. Sus creadores supieron trasladar al formato audiovisual las dosis justas de tensión, misterio y complejidad psicológica, logrando un final que muchos catalogaron como uno de los más impactantes y retorcidos de los últimos años.
El público argentino y latinoamericano la recibió con entusiasmo desde su estreno, y a medida que la plataforma renueva su catálogo con estrenos en septiembre, vuelve a posicionarse como una opción ideal para quienes buscan algo corto pero intenso. Seis episodios bastan para armar un rompecabezas emocional en el que nada es lo que parece.
De qué trata "Detrás de sus ojos"
La historia gira en torno a Louise (Simona Brown), una madre soltera que, tras una noche inesperada, inicia una relación con su jefe, David (Tom Bateman). La tensión aumenta cuando, de manera fortuita, entabla amistad con Adele (Eve Hewson), la esposa de David. Este vínculo deriva en un triángulo amoroso cargado de secretos, obsesiones y revelaciones que van mucho más allá de lo sentimental.
Lo que parece una trama de engaños cotidianos pronto se transforma en un relato de manipulación psicológica y sucesos perturbadores. La serie explora la delgada línea entre la pasión, la traición y el control, logrando que el espectador dude constantemente de las verdaderas intenciones de cada personaje.
Además, el giro final sorprendió incluso a quienes habían leído la novela en la que se basa. El desenlace dejó a la audiencia dividida: algunos lo consideran una genialidad inesperada, mientras que otros lo catalogaron de excesivamente rebuscado. Sin embargo, nadie puede negar que el cierre de la historia es inolvidable.
Reparto de "Detrás de sus ojos"
Simona Brown (Louise)
Eve Hewson (Adele)
Tom Bateman (David)
Robert Aramayo (Rob)
El elenco logra transmitir a la perfección la sensación de incertidumbre y atrapamiento, elementos clave para que la serie se haya convertido en una de las más comentadas del catálogo.
Tráiler de "Detrás de sus ojos"
